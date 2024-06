La 84º promoción de la Guardia Civil de Úbeda, de celebración ante la Virgen del Pilar

La 84º promoción de la Guardia Civil de Úbeda (Jaen) celebró sus 41 años depositando una ofrenda floral a la Virgen del Pilar de Zaragoza los pasados días 7, 8 y 9 de junio. Al acto acudieron numerosos compañeros en activo, reserva, retirados y acompañados de sus familiares.

Según aseguran en un comunicado, nunca han interrumpido el contacto con los compañeros de la promoción, en la que hay todas las escalas, desde general a guardia, y destinados en las 30 especialidades con las que cuenta el cuerpo. Explican que ingresaron en 1983 en la Academia de la Guardia Civil 1.000 alumnos. De ellos, 74 fallecieron en atentados terroristas, otros actos de servicio y por otras causas. Añaden que en las redes sociales interactúan 500 miembros de la promoción, en las que hay todas las escalas desde guardia a general y destinados en las 30 especialidades con las que cuenta el cuerpo en la actualidad.

Recuerdan que en el interior de la Basílica de la Virgen del Pilar de Zaragoza se encuentra una placa con fecha 13 de mayo de 1917 en la que se puede leer lo siguiente: "Los generales, jefes, oficiales personal de tropa del instituto de la Guardia Civil, como homenaje a Nuestra Señora de la Virgen del Pilar declarada su excelsa patrona por la real orden de 8 de febrero de 1913".

"Cuantos recuerdos, cuanta nostalgia, cuantas risas, cuantas lágrimas también, en definitiva ¡¡¡cuanta emoción!!! Al reunirnos de nuevo, es imposible no sentir una mezcla de nostalgia y alegría. Cada uno de esos momentos contribuyó a forjar amistades que, a pesar del tiempo y la distancia, hoy nos vuelven a unir", destacan en el comunicado.

Y añaden: "Nuestro deseo es que al partir, llevemos con nosotros no solo recuerdos renovados, sino también la promesa de apoyarnos y celebrar nuestras futuras reencuentros juntos".

"Que la distancia o el tiempo no sean obstáculos para nuestra amistad. Nos despedimos siendo nuestra promoción, la mejor del mundo, como no podía ser de otra manera, y retaos desde aquí al resto de promociones para que no dejen escapar ni una sola ocasión para reunirse", terminan.

Antonio Torres y Farid Mohamed, representantes de la 84º Promoción junto a la ofrenda floral H. A.

Antonio Torres y Farid Mohamed como representantes de la 84º Promoción, muestran su agradecimiento y felicitación a los compañeros maños Félix Romero Camacho, Ramón Rodríguez Cuadrado y Julio Antonio García Ayuso, por gestionar la estancia en la capital aragonesa y acompañarlos en los tres días que duró la estancia.