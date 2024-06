La Policía Nacional en Zaragoza rinde tributo a los 188 agentes víctimas del terrorismo

La Policía Nacional ha celebrado por primera vez en Zaragoza un acto de reconocimiento y tributo a los 188 agentes del cuerpo víctimas del terrorismo en España entre 1968 y 2015. Como ha señalado el jefe superior de Policía en Aragón, Florentino Marín, es un acto que ha venido para quedarse y que se celebrará todos los años en torno al 16 de junio, fecha en la que ETA asesinó en 1981 a la inspectora jefa María José García Sánchez, de 23 años, una de las primeras 42 mujeres en acceder a la Policía Nacional en 1979 y la primera en morir en acto de servicio en un enfrentamiento con miembros de la banda terrorista.

El homenaje, presidido por el jefe superior y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, intenta saldar la deuda “insaldable” con los fallecidos, con los heridos y con sus familias y “preservar y mantener viva la memoria de quienes dieron su vida en la lucha contra el terrorismo”.

“Eran personas que eligieron una profesión que priorizaba el bienestar de la sociedad sobre el suyo personal, que trabajaron para que la seguridad en España no fuera una preocupación sino una garantía. No todo el mundo está dispuesto a llevar a a cabo tan altos cometidos ni a dar su vida por los demás y ellos lo hicieron. Su compromiso fue absoluto. Trabajaron para que la justicia fuera una realidad y no solo una aspiración”, ha trasladado Florentino Marín a un auditorio del Caixaforum lleno no solo funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sino de familiares de las víctimas.

Han estado acompañadas además por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero; la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

Antes del acto, Jorge Azcón ha alabado el “trabajo impagable" diario de la Policía Nacional y ha reconocido el sacrificio que hicieron 188 hombres y mujeres, "auténticos héroes de nuestra democracia, para defender la libertad". “Es un valor esencial y básico de la democracia que la Policía Nacional cuente con el respeto y la admiración de todos los ciudadanos de bien y que tenga el lugar que le corresponde a la altura de la labor que desarrolla”, ha dicho.

La inmensa mayoría de los 188 policías fueron asesinados por la banda terrorista ETA, pero también por los Grapo y, tras las derrota de ETA en 2011, los dos últimos cayeron víctimas de los talibanes cuando trabajaban la embajada española en Kabul (Afganistán).

Durante el tributo se proyectó un vídeo con todas las fotografías y nombres de las víctimas y el jefe superior citó expresamente los de los cinco aragoneses que integran esa larga lista: José Luis Martínez, bilbilitano asesinado en 1976 en Hendaya (Francia) a los 31 años; Benjamín Sancho, nacido en Monreal de Ariza en 1950 y asesinado el Basauri en 1978 a los 28 años; Antonio Recio, zaragozano asesinado a los 51 años en Vitoria en 1979; Tomás Palacio, natural de Cervera de la Cañada, asesinado en 1984 en Pamplona a los 43 años; y Julián Embid, nacido en Sabiñán, tiroteado en Sangüesa en 2003 con 54 años.

Durante el acto se rindió homenaje a los caídos en acto de servicio. FRANCISCO JIMENEZ

El homenaje se enmarca dentro de las numerosas celebraciones por el bicentenario de la creación de la Policía en España, un pasado de dos siglos protagonizado por hombres y mujeres que, tal y como destacó Florentino Marín, “dieron lo mejor de sí mismos” y, en ocasiones, su vida “frente al monstruo del terrorismo”. “Queremos reconocer su sacrificio y mantener viva su memoria garantizando que su legado perdure a través del tiempo y que las generaciones futuras no olviden el alto precio que costó la paz”, ha manifestado.

Por su parte, en su discurso, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado que la iniciativa de instaurar este día es una muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad a las víctimas y a sus familias, “para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad de acuerdo con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad”.

Al igual que el jefe superior, ha incidido en que toda la sociedad española ha sufrido el azote del terrorismo, pero determinados colectivos, como la Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas o jueces y fiscales, han sufrido su crueldad con “mayor ensañamiento”.

Ambos han coincidido en subrayar que la amenaza persiste en forma de terrorismo yihadista y que se manifiesta con frecuencia en acciones terroristas cometidas por los denominados lobos solitarios, combatientes retornados, células o individuos auto-adoctrinados. El jefe Superior ha explicado que su “perversa ideología extremista y la violencia que la sustenta” se han expandido más allá de su territorio originario y Europa es uno de sus objetivos prioritarios. Ha añadido, no obstante, que la la Policía Nacional “seguirá haciéndole frente con toda su experiencia y conocimiento en esta materia”.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recordado que desde 2020 España aplica un Plan Estratégico Nacional de prevención y lucha contra la Radicalización Violenta cuyo objetivo principal es prevenir, conocer los procesos y tratamiento de los extremismos violentos. Ha destacado, especialmente, la llamada Unidad Europea de Notificación de Contenidos de Internet, que busca detectar de forma temprana contenidos y mensajes radicales en la red para eliminarlos, y la importancia de llevar la iniciativa frente a los terroristas.