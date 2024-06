La peligrosa agresión que cada vez se repite más en los bares y discotecas de Zaragoza

Las broncas, roces y peleas en los bares son por desgracia un clásico. El exceso de alcohol, las aglomeraciones, los empujones accidentales o simplemente una mala mirada. Cualquier ‘chispa’ puede hacer prender la mecha y provocar una violenta discusión. El problema comienza cuando de los insultos se pasa a las manos y se acaba recurriendo a cualquier objeto al alcance para intimidar e incluso agredir al oponente. Porque hay una sencilla pero peligrosa ‘arma’ que empieza a utilizarse con demasiada frecuencia en los bares de Zaragoza: las botellas y vasos de cristal. Y ¡ojo!, porque las consecuencias están siendo muy graves, tanto para los agredidos, a los que les cambia la vida, como para los agresores, que pueden terminar condenados a largas penas de prisión

La última víctima ha sido un joven de 22 años al que el pasado fin de semana tuvieron que operar de urgencia tras sufrir un sorpresivo ataque en una discoteca la calle de La Salina, en el barrio del Gancho. El chico estaba en la pista de baile con un amigo cuando alguien se le acercó por la espalda y le tocó el hombro. Cuando se giró, sin mediar palabra, esa persona le estampó una copa de cristal en el rostro causándole numerosos cortes. Y lo peor, una perforación traumática del globo ocular derecho que obligó a trasladarlo rápidamente al Hospital Miguel Servet.

Según ha podido saber HERALDO, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha detenido a Manuel M. O., de 20 años, al que tanto la víctima como algún testigo habrían identificado sin ninguna duda como el agresor. Lo que todavía está por aclarar es el motivo de su violenta reacción, ya que nadie vio que estos jóvenes discutieran o tuvieran algún enfrentamiento previo. Eso sí, cuando el DJ se dio cuenta de lo que sucedía y encendió las luces, la víctima sangraba de forma abundante y el agresor se daba a la fuga. Al saber que lo buscaban, al día siguiente se presentó en comisaría acompañado de sus abogados, Carmen Sánchez Herrero y Luis Marcén.

Cuando los investigadores tomaron declaración al agredido tras la intervención quirúrgica, el joven todavía estaba a la espera del resultado de varias pruebas para saber si le había quedado algún tipo de secuela. Lamentablemente, en los últimos años se han producido unos cuantos botellazos y lesiones con vasos o copas de cristal en los bares y discotecas de Zaragoza. Y la gravedad de algunas de las heridas ha impedido a las víctimas no solo recuperar la visión, sino rehacer su vida.

Penas de dos a seis años de prisión

El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) condenó a dos años y medio de cárcel a los cuatro radicales -Javier Boira González, Amado Franco Rayo, Eduardo Gómez Malo y Alicia Ormaetxea Ortega- que dejaron tuerto a un militar lanzándole botellas de cerveza a la salida de un concierto en La Casa del Loco. La Audiencia Provincial concluyó que fue un ataque “planificado” y “ejecutado de forma coral”, expresiones en el que se apoyó después la acusación particular, a cargo de los penalistas Enrique Trebolle y Francisco García Berenguer, para exigir un castigo más severo al TSJA. Y si bien este mantuvo la pena de prisión, sí que dobló la indemnización, que pasó de 90.000 a 187.000 euros.

La agresión al militar se produjo el 6 de junio de 2023, pero la víctima tardó 282 días en sanar, de los cuales, 270 fueron impeditivos y 12 de hospitalización. Según los profesionales del Instituto de Medicinal Legal de Aragón (IMLA), le han quedado como secuelas una enucleación del globo ocular derecho que le causa dolor crónico; un trastorno adaptativo con sintomatología ansioso-depresiva; así como varias cicatrices.

Cuatro meses tardó la Audiencia de Zaragoza en dictar sentencia por una agresión muy similar a la que se produjo el pasado fin de semana en la discoteca Afronation del Gancho. Como en el caso del militar, el ataque se registró en La Casa del Loco, donde un joven de 25 años rompió un vaso de cristal en la cara a otro de 35 causándole un estallido del ojo derecho. Y todo por un empujón fortuito. Los hechos se produjeron el 3 de febrero de 2019 y marcaron un antes y un después en la vida del agredido, que no solo se quedó tuerto sino que arrastra secuelas psicológicas importantísimas.

El agresor se enfrentaba a una petición de cárcel de hasta doce años, pero el tribunal fijó el castigo en dos. Al no arrastrar antecedentes penales, el acusado, al que defendía el abogado Rafael Ariza, pudo beneficiarse además de la suspensión de la pena y no entró en Zuera. De lo que no se libró fue del abono de otra cuantiosa indemnización: 170.286 euros, a los que hubo que sumar las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, a cargo del letrado Santiago Palazón.

El castigo más severo

Más severo fue el castigo que la Audiencia de Zaragoza impuso otro joven por reventar el ojo derecho a un hombre en un bar del Arrabal. El acusado no conocía de nada a la víctima, con la que se encaró una madrugada del mes de octubre de 2016 “sin motivo aparente”. La Fiscalía pidió una condena de once años de cárcel porque consideraba que el agresor también había roto una copa de cristal en el rostro a la víctima, haciéndole estar el globo ocular derecho, que finalmente le tuvieron que eviscerar. Pero la utilización del instrumento peligroso no quedó del todo acreditada, lo que redujo la pena a seis años. En este caso, la indemnización fue de 110.000 euros.

Estos son tres ejemplos de botellazos o agresiones con vasos y copas de cristal registrados en los últimos años en Zaragoza. Quizás tres de los más graves, pero no los únicos, ya este tipo de objetos se han convertido en un “arma” muy habitual en la noche zaragozana.