Volotea ve Zaragoza como un territorio con "enorme potencial" para impulsar nuevas rutas aéreas

Aún no ha entablado negociaciones para ampliar sus rutas desde el Aeropuerto de Zaragoza, pero estarían encantados de empezar a hacerlo. Así lo confirman desde Volotea, donde creen que Aragón "es un territorio con un enorme potencial para el desarrollo de nuevas rutas aéreas". En la actualidad operan una única ruta, la que une la capital aragonesa con Mahón (Menorca), con dos frecuencias semanales (los martes y los sábados), con una capacidad de 15.000 asientos.

Desde que la aerolínea de bajo coste empezó a operar en el aeropuerto de Zaragoza en 2012, ha transportado a alrededor de 300.000 personas. Su estreno se anunció en marzo y comenzó operando tres rutas: Málaga, Palma de Mallorca e Ibiza. El primer vuelo partió en la primera quincena de junio y, para entonces, ya tenía más de 8.000 reservas para volar también a Ibiza y Málaga. En 2018 sumó vuelos a Múnich y Venecia, que hace meses se dejaron de operar. En la actualidad, aseguran que no descartan "seguir creciendo en el territorio en el futuro". "Estamos abiertos a valorar nuevas opciones y destinos", recalcan.

Responden, con ello, al anunció que formuló hace unas semanas el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, quien comunicó la intención del Ejecutivo autonómico de negociar la implantación de una base en el aeropuerto de Garrapinillos. Entre las aerolíneas con las que pretendía negociar citó a Volotea, Vueling, Air Horizon y Ryanair.

Desde Volotea confirman a HERALDO que las conversaciones aún no han comenzado. No obstante, confirman, a través de un comunicado, que "analizan de forma permanente el mercado para evaluar nuevas oportunidades y conexiones". Y en este sentido, tienen en cuenta varios factores, entre los que figura su voluntad de conectar ciudades pequeñas y medianas en Europa -entre ellas, Zaragoza-, así como el continente con las islas.

En España, para el año 2024, planeamos operar alrededor de 20.000 vuelos y ofrecer un incremento del 14% en nuestra oferta de asientos (3,3 millones) en comparación con 2023, reflejando nuestro compromiso con el crecimiento y la mejora del servicio en el país.

Discreción en el Ayuntamiento

Por la expansión del Aeropuerto de Zaragoza le han preguntado este jueves al consejero de Presidencia, Ángel Lorén, que ha optado por mantener la discreción. El Consistorio está sumando fuerzas con el Gobierno de Aragón y Aena para poder potenciar el Aeropuerto de Garrapinillos, dentro del plan para reformar la proyección exterior de Zaragoza. Hasta que llegó el apagón informativo, se conocía, por declaraciones de Moncada, que Roma sigue siendo el prioritario a conseguir, y que interesan Lisboa, Múnich, Fráncfort y el norte de Europea y, en el mercado nacional, vuelos a Jerez (Cádiz) y mejorar las conexiones las ciudades de Levante.

Lorén explicó que desde el inicio de la legislatura se constituyó un equipo que busca 'vender' Zaragoza para que se aproveche su "posición estratégica" y no solo para la carga. Ha reiterado el concejal que al estar Zaragoza fuera de la red básica recibe menos financiación del Estado. "Todo lo demás son esfuerzos para tratar de ayudar. No podemos competir", ha defendido. Las bases están puestas y ha asegurado que pronto se verán sus frutos. "Hay un acuerdo para que no trascienda información", ha reconocido.