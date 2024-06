Desalojado el centro comercial de El Caracol en Zaragoza por el incendio de una cama de bronceado

Un incendio declarado en la tienda de Solmanía, dedicada a servicios de bronceado, belleza y cuidado personal, ha obligado a desalojar el centro comercial El Caracol del paseo de la Independencia de Zaragoza. El suceso se ha registrado sobre las 19.45 aproximadamente y, al menos que se conozca hasta el momento, parece que no ha causado daños personales.

Sin embargo, varios locales que estaban abiertos al público y centros de trabajo han sido desalojados debido al humo que se ha extendido con rapidez por todas las plantas. Otras personas han salido espontáneamente del centro y en estos momentos trabajan en el lugar dotaciones de Bomberos de Zaragoza, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han informado de que, sobre las 19.45, los Bomberos han recibido una llamada que alertaba que salía humo de una máquina del local Solmanía. Al llegar han desalojado la última planta, donde esta ubicado este establecimiento, y han enfriado el aparato del que salía el humo. Luego han llevado a cabo las labores de ventilación.

“Nos ha avisado la Policía para que saliéramos con rapidez por la toxicidad del humo”, explicaban algo apuradas varias empleadas del Centro Médico Palafox en la planta -2. Tras ellas salía tosiendo y con el delantal puesto una trabajadora de una cafetería de la primera planta. “Salía mucho humo y hemos cerrado rápidamente. Los bomberos nos han dicho que no nos quedáramos aquí", ha explicado mientras uno de ellos pedía a los viandantes que no se pararan justo a la entrada del centro comercial por el lado de Independencia precisamente por ese motivo. "No se queden aquí tragando humo", advertía no con mucho éxito a ciudadanos que les podía más la curiosidad que su seguridad.

“Han empezado a pitar las alarmas y yo estaba en el probador. Enseguida empecé a ver humo y les dije a mis amigas ‘chicas vámonos”, contaba la cliente de una tienda. Mientras, Susana Aperte, propietaria de una tienda de moda, no solo ha cerrado su negocio sino que se ha preocupado del paradero de sus compañeras de la óptica cercana, las cuales también han salido ilesas.

Hasta el lugar se han desplazado dos tanques, una autoescalera, una ambulancia y un vehículo de ventilación, según las mismas fuentes municipales.