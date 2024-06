¿Se celebrarán las hogueras de San Juan en Zaragoza este año?

Se dice que es una noche mágica y que a través de un multitudinario ritual es posible dejar atrás los miedos y las malas experiencias que han marcado la primera parte del año. Se trata de una tradición pagana que celebra que celebra la llegada del solsticio de verano y persigue dejar espacio para nuevas oportunidades quemando en el fuego todo eso que no queremos que nos acompañe a partir de ahora. La noche de San Juan, la más corta de todo el año, supone sobre todo una bienvenida al verano y lo habitual es que se prendan hogueras en numerosos barrios de la ciudad.

¿Se celebrarán las hogueras de San Juan también en 2024?

De momento, ya está claro que el distrito de Delicias sí que tendrá fogata, ya que ha sido la primera solicitud a la que ha dado el visto bueno el Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, se han presentado hasta once peticiones más. En concreto, además de en esta zona, se quieren encender hogueras, abiertas a todos los vecinos, en La Paz, el barrio Oliver, Actur-Rey Fernando, Miralbueno, Santa Isabel, La Jota, Las Fuentes, Parque Venecia, el barrio rural de San Gregorio, la plaza de San Francisco y el parque del Tío Jorge.

Se ha aprobado de momento únicamente el expediente de Las Delicias, mientras que el resto se encuentran en trámite, según informan fuentes municipales. El objetivo de los técnicos del Consistorio es que este jueves ya estén todos resueltos, para que los barrios tengan tiempo suficiente hasta el domingo para preparar la celebración.

No se ha presentado solicitud en el barrio de Casablanca, cuya hoguera el año pasado no llegó a encenderse a última hora. Ya estaba todo listo y los vecinos pudieron disfrutar del tradicional reparto de longaniza y de las ferias ubicadas en la calle del Embarcadero, pero no hubo llamas. Los Bomberos alertaron de que no se estaba respetando la distancia de seguridad, ya que las atracciones que se montaron alrededor habían ocupado más espacio del que estaba previsto en un principio.