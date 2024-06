El PSOE reclama mantener las Zonas Jóvenes de Zaragoza en los barrios

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Paco Galán ha alertado este miércoles de que la recentralización de las Zonas Jóvenes que, según dice, el gobierno municipal quiere llevar a cabo a través de "macroproyectos estrella" irá en detrimento a las necesidades de proximidad de los jóvenes según el barrio en el que vivan. En una comparecencia solicitada por el PSOE en la comisión de Políticas Sociales, el edil ha pedido conocer el estado de los pliegos y su relación con la estrategia joven 2030.

"Desde el PSOE no vamos a renunciar a que este servicio esté lo más cercano a los jóvenes de 12 a 30 años y que, además, esté vinculado directamente a una mejora de los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están prestando el servicio", ha señalado. Galán ha considerado que "el futuro modelo de nueva estrategia juvenil tiene muchas carencias pero debe de estar constantemente en revisión no solo por el modelo sino por esas necesidades, como el tema de la digitalización, que no hay que trabajar solo desde el acceso sino en la prevención de sus efectos perversos".

Ha recordado que cuando se construyó este servicio hace 30 años estaba orientado a construir sociedad, juventud activa, que hacía por transformar la ciudad desde una visión cultural, comprometida y comunitaria. "No nos gustaría ver que bajo la premisa de que la eficacia y la efectividad esté presente en el nuevo avance de los servicios jóvenes, los recentralicemos con proyectos estrella, focalizándolos en cuatro macroproyectos de plató de televisión, porque así no se consigue acercar y construir sociedad desde cada uno de los lugares donde estaban los espacios jóvenes", ha manifestado.

Galán ha señalado que otras ciudades que recentralizaron servicios ahora están dando pasos atrás, como está ocurriendo en el Ayuntamiento de Barcelona, donde han vuelto a plantear la necesidad de volver otra vez a que los servicios jóvenes estén más próximos a la comunidad, al barrio, a las necesidades diferentes que existen entre el ámbito rural y urbano, como puede ser Miralbueno, el Actur o Casco Histórico.

El concejal socialista se ha referido también a las encuestas realizadas en las que se ha visto que hay necesidades y percepciones distintas como que los jóvenes del barrio Oliver no tienen la misma apreciación de los servicios como los de San José o Las Fuentes. "Eso da cuenta de que hay que adaptar la estrategia 2030 a una proximidad, a un espacio más cercano, a la diferencia que existe entre los jóvenes según el barrio donde vivan", ha insistido.