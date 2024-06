Sigue la polémica de la subvención de las fiestas de Delicias: Zaragoza reclamará 7.239 euros de gastos sin justificar

Nuevo capítulo en la polémica sobre el coste de las fiestas del barrio zaragozano de Delicias en 2023. A la investigación abierta por la denuncia presentada contra el presidente de la comisión de festejos, Jorge S, por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida y usurpación de estado civil en relación a la firma de otros miembros de la entidad, se suma ahora la intención del Ayuntamiento de Zaragoza de reclamar la parte de la subvención transferida que no se llegó a justificar. El concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, ha confirmado este miércoles en la comisión del ramo que se reclamará el dinero municipal que no ha sido justificado "de la forma en que en derecho proceda". Dependerá, en todo caso, de lo que ocurra en la investigación policial que sigue abierta.

El concejal de Vox, David Flores, ha preguntado al consejero sobre los controles municipales a la hora de otorgar la ayuda, y Mendoza ha relatado de forma minuciosa cómo procedió el Consistorio a la hora de transferir la subvención a la comisión.

La ayuda para las fiestas de Delicias en 2023 ascendía a 17.020 euros, y el 5 de octubre se abonó el 80%, 13.616 euros. En el "extenso" escrito de denuncia, ha explicado el concejal, se dice que el presidente "fue el único que tuvo acceso a los fondos que se aportaron por el Ayuntamiento y que los manejó a su antojo". Además, ha señalado Mendoza, "el denunciado afirma que el denunciado ha justificado la subvención con documentos o falsos o que no recogen la realidad, y que ha falsificado algunas firmas".

Las alarmas saltaron en diciembre de 2023, cuando a la comisión de festejos empezaron a llegar llamadas de proveedores y, tras una reunión, se decidió poner en conocimiento de la junta de distrito. El escrito de denuncia recoge, ha dicho Mendoza, que "el denunciante ha sido conocedor de que la tramitación de la subvención se ha hecho en una cuenta facilitada cuyo titular es el presidente y no la comisión" y que el denunciado, el 22 de febrero, "firmó un documento en el que se reconocía único responsable deudor personal de las deudas presentes y futuras de la organización de las fiestas de Delicias de 2023". Estos hechos, incluidos en la denuncia que se presentó el 17 de mayo, son los que investiga el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional.

Mendoza ha defendido el "celo " con el que han cumplido con su trabajo los empleados municipales y ha detallado los mecanismos de control que se adoptaron durante el proceso. El 2 de febrero, desde la junta de distrito pusieron de manifiesto consideraciones sobre la justificación de la subvención dirigidas al presidente de la comisión y le ofrecieron diez días de plazo para solventarlas. El día 12 se aportó documentación, si bien solo se acreditaron 6.276 euros a través de tres facturas. Al interventor se remitió un expediente donde estaba pendiente el 20% de la subvención y quedaba constancia de los 7.239 euros "que no han sido justificados correctamente a juicio de los trabajadores municipales". "Se reclamará el importe no justificado y, si es el caso, se procederá al no abono de la parte que corresponde", ha reiterado el concejal.

Otra de las cuestiones a dilucidar es determinar a qué cuenta se transfirió la subvención de las fiestas. En este sentido, Mendoza ha indicado que en la documentación que se ha trasladado a la Policía Nacional figura que "el titular es la comisión de fiestas de Delicias, el correo es delicias.fiestas y el CIF es G", lo que, según estima, indicaría que no correspondería a una persona particular. Lo deja, no obstante, a "juicio de la Policía Nacional". Ha insistido, a pesar de ello, en que el Ayuntamiento "ha hecho el ingreso no en una cuenta particular sino en una donde una entidad bancaria refrenda que es de la comisión de fiestas".

A la hora de reclamar las facturas sin justificar, se utilizarán las "vías habituales". Si de la investigación en curso se llega a juicio, "se planteará por parte de los servicios jurídicos el mejor proceder", ha zanjado. Para conocer la fórmula a aplicar habrá que esperar.