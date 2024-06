La Policía Local de Zaragoza sube el nivel: nunca antes una oposición acabó con 7 plazas sin cubrir

En la Policía Local de Zaragoza no entra cualquiera. Al menos, ese podría ser el aviso a navegantes que dejan los resultados de la última oposición de acceso al cuerpo: un proceso en el que se ofertaban 46 plazas y que ha finalizado con siete puestos sin cubrir. Y no porque no hubiera candidatos, ya que se inscribieron 466. Se trata por tanto de una situación sin precedentes, puesto que nunca antes una oferta de empleo había dejado tantas vacantes. Para algunos sindicatos, esta no sería más que la consecuencia de un “rebuscado” examen teórico que suspendieron el 90% de los aspirantes. ¿Se ha incrementado el nivel o los candidatos llegan peor preparados? Esa sería una pregunta de difícil respuesta.

Para poder valorar si la Policía Local de Zaragoza realmente exige ahora más preparación a sus miembros conviene tener en cuenta algunos datos. Para empezar, esta ha sido la oposición para acceder al cuerpo que más puestos sin cubrir ha dejado. Además, no es nada habitual que tras un proceso selectivo queden plazas vacantes. De hecho, solo se recuerda un precedente, cuando se sumaron las ofertas de empleo público de 2016, 2017 y 2018 para seleccionar a 44 nuevos agentes. Entonces aprobaron 43 candidatos, por lo que hubo una única plaza sin asignar.

Durante el periodo 2007-2017, toda una década, el Ayuntamiento de Zaragoza no convocó nuevas oposiciones para la Policía Local. Ni siquiera para poder cubrir los puestos de los funcionarios que dejaban de prestar servicio, lo que hizo que la plantilla se resintiera. Las ‘vacas gordas’ habían llegado en los años previos a la Expo 2008, cuando se hicieron convocatorias con más de 150 plazas y no hubo ni una sola vacante.

"Lo peor son las consecuencias, ya que una plaza sin cubrir es un agente menos en la plantilla y un policía menos en la calle”, señala Enrique Peralejo (CSIF)

“Entonces había muchas más plazas y no se perdía ninguna. Ahora salen bastantes menos y ni siquiera se pueden cubrir. Desde luego, algo está pasando. Pero lo peor son las consecuencias, ya que una plaza sin cubrir es un agente menos en la plantilla y un policía menos en la calle”, señala Enrique Peralejo, portavoz del sindicato CSIF, uno de los más críticos con la “tremenda criba” del examen teórico del pasado 4 de abril.

El tribunal lo integran solo mandos

Para el representante de UGT en la Policía Local, Miguel Ángel Yagües, “no es cierto que los aspirantes lleguen ahora menos preparados”. “Todo lo contrario, más del 50% de los que salieron de la anterior promoción tenían estudios universitarios. Además, la gente hace un esfuerzo económico importante para pagarse la formación en las academias”, añade. El portavoz sindical considera que el tribunal “se ha pasado esta vez de frenada”. “No se explica que en el examen teórico haya un 90% de suspensos y que una vez superadas las pruebas físicas, en el resto del proceso, que es bastante exigente e incluye un caso práctico, aprueben todos”. Para Yagües, habría que revisar la composición del tribunal -ahora lo integran solo mandos de la Policía Local- e incluir profesionales ajenos al cuerpo. “Lo que hay que evitar es que se repita una situación tan calamitosa, con este caos de oposición”, apunta.

Desde la Policía Local, fuentes extraoficiales consideran que el hecho de que se hayan sucedido en muy poco tiempo varias convocatorias de acceso al cuerpo habría tenido bastante que ver con la gran cantidad de suspensos de esta última oposición. ¿Por qué? Según estas mismas fuentes, los mejor preparados aprobaron en la anterior oferta de empleo y muchos de los que se presentaron este año lo hacían “menos preparados, solo para probar suerte”.

Oportunidad para recuperar las plazas perdidas

El pasado 5 de junio, con motivo de la festividad de la Virgen del Portillo, patrona de la Policía Local de Zaragoza, la alcaldesa, Natalia Chueca, mantuvo su compromiso para seguir dotando al cuerpo de medios personales y materiales. Para la regidora, gracias al “excelente” trabajo de sus agentes y a la estrecha colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, la capital aragonesa puede presumir de ser “una de las ciudades más seguras de España”. Y para que siga siéndolo, la apuesta por reforzar la plantilla parece decidida.

Todavía no ha fecha para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), pero en los próximos meses volverán a convocarse plazas para la Policía Local. Y no serán pocas, porque se sumarán las ofertas de empleo público de 2023 y 2024: 67 vacantes de uno año y 34, del otro, lo que hace un total de 101 puestos.

Pero es que a estas plazas podrían sumarse las siete que no se ha conseguido cubrir ahora. Porque cuando el Ayuntamiento de Zaragoza y los sindicatos CSIF, UGT, STAZ y Solidaridad Forzapol firmaron el acuerdo de funcionarios el pasado 9 de enero de 2024, se pactó que todas aquellas plazas que quedaren vacantes en una oposición se volverían a convocar en la siguiente. Y aunque el acuerdo no fue rubricado por CC. OO., CGT, CSL y OSTA, que lo recurrieron por la vía contencioso-administrativa, en principio se prevé que el Consistorio lo respete y sume las siete vacantes a la próxima oposición para la Policía Local de Zaragoza, el próximo año celebrará el 175 aniversario de creación con una plantilla de algo más de mil funcionarios.