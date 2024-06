El líder de la banda latina Black Panther en Zaragoza elude un juicio por intento de asesinato en Pamplona

Alexander Jefferson M. C., de 32 años, fundador y cabecilla del bloque de la banda latina Black Phanter (BP) en Zaragoza, no se presentó este lunes en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Navarra por el intento de asesinato a machetazos de dos jóvenes en la capital navarra. Tanto él como uno de sus lugartenientes deberían haber compartido banquillo con otros seis acusados de tentativa de asesinato, lesiones y pertenencia a organización criminal por los que se enfrentan a penas de hasta 37 años de prisión.

Sin embargo, según las últimas investigaciones del Grupo de Información de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, Alexander Jefferson M. C., alias ‘Jefry’, ‘J9’ ‘La Suprema’ o ‘Doggy’, se encuentra en Colombia, su país, al saberse buscado por la Justicia española. Con él se presume que está su pareja, Vanessa Fabiana C. A., ‘Fabi’, de 23 años, paraguaya que estuvo dirigiendo el grupo de mujeres de la banda latina, con numerosos antecedentes por delitos violentos y también con órdenes de búsqueda e ingreso en prisión.

La última vez que detuvieron a ‘Jefry’ fue en marzo de 2022 por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona después de que la Policía Municipal lo involucrase en la agresión con machetes en la capital navarra como inductor del delito. En agosto de ese mismo año fue puesto en libertad provisional y desde entonces se desconoce su paradero.

No obstante, los agentes de la Jefatura aragonesa consideran que, lejos de apartarse de la banda tras su puesta en libertad, ha seguido liderándola e incluso consta sobre él otra imputación por tentativa de homicidio. Las escuchas telefónicas practicadas por la Policía a miembros de los BP en Zaragoza han revelado que se mantiene como líder e imparte órdenes indiscutibles que cumplen los lugartenientes y le envían dinero a Colombia de forma regular. A Alexander Jefferson M. C. le constan 19 detenciones en la capital aragonesa. Una decena de BP fueron detenidos la semana pasada por la Policía en la capital aragonesa y tres de ellos ingresaron en prisión preventiva.

En el juicio que se celebra en Pamplona se ventila una salvaje agresión por encargo cometida el 23 de julio de 2021 en el barrio pamplonés de San Jorge. Quien hizo tal encomienda fueron los hermanos Erick Band R.S. y Juan Carlos R.S., pues querían vengarse de una paliza sufrida unos días antes por su padre, ataque que no fue denunciado pues prefirieron ajustar cuentas a su manera.

Según el escrito de la Fiscalía, los hermanos, a través de Josué Arturo F. T, líder de la hermanada banda Blood901, contactaron con el líder de los Black Panther en la capital aragonesa y este aceptó el cometido a cambio de que luego ellos, en un plazo máximo de 15 días, perpetraran en Zaragoza el delito que les pidiese. De esta forma, el 23 de julio se trasladaron a Pamplona por orden de Alexander Jefferson M. C., José Daniel G. N., Luis David R. C., Iván L. S. y un menor de edad. Al llegar, quedaron con los dos hermanos y con Renata A.S., quienes, a su vez, habían citado a los agresores de su padre con la excusa de hablar con ellos.

Lo que no sabían las víctimas es que era una celada en la que pretendían acabar con su vida. De esta forma, cuando se reunieron con ellos uno de los hermanos hizo un gesto y en ese momento las cinco personas llegadas de Zaragoza, encapuchadas y pertrechadas con machetes, se abalanzaron sobre los dos hombres que les habían encargado matar. Uno logró salir huyendo pero el segundo cayó al suelo y le llovieron todo tipo de golpes con las armas blanca mientras uno de los hermanos les jaleaba diciéndoles: 'Mátalo, mátalo'.

El tórax, la espalda y la cabeza fueron las zonas del cuerpo donde le causaron las lesiones más graves, ya que le arrancaron parte de la calota craneal y tuvo pérdida de sustancias, pero en todas las extremidades sufrió cortes de tendones. La víctima no perdió la vida porque alguien llamó a la Policía y a los servicios de emergencia y lo trasladaron al hospital, aunque fue intervenido varias veces y le han quedado graves secuelas.

Durante la vista oral que ha comenzado este lunes, los hermanos Erick Band R.S. y Juan Carlos R.S. así como un tercer acusado y la única mujer involucrada en la agresión han reconocido los hechos a cambio de una rebaja de las penas. Mientras, los dos acusados domiciliados en Zaragoza han negado su participación. “Lo único que puedo reconocer es que soy absolutamente inocente. Jamás he estado en Pamplona”, ha dicho uno de ellos.