El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que no ha denegado ningún festejo popular taurino

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que no se ha denegado la celebración de ningún festejo taurino popular en el término municipal. La concejala responsable de Cultura y Turismo, Sara Fernández, ha asegurado durante la comisión del Área, a preguntas del grupo municipal de Vox, que es el Gobierno de Aragón la administración que en última estancia debe dar el visto bueno a este tipo de actos. "No ha habido ninguna negación, sino todo lo contrario", recalca la edil.

El concejal de la formación de extrema derecha, Armando Martínez, se ha remitido a un acuerdo del gobierno municipal de 2016, cuando estaba Zaragoza en Común al frente del Consistorio. Y desde que el PP se hizo con la Alcaldía hace cinco años, lamenta el edil que "se continúa haciendo seguidismo de estas políticas". "Estamos cercenando la posibilidad de hacer esos festejos. En 2016 fue el propio Jorge Azcón (entonces como líder de la oposición) quien criticó ese acuerdo de gobierno que supone un ataque a la libertad", ha lamentado.

Sin embargo, Fernández ha explicado que estos festejos no están prohibidos. "La realidad es que el acuerdo de gobierno usted dice que prohíbe la utilización y ocupación del dominio público para la celebración de festejos populares y no es así", ha concretado. Según ha dicho, se impulso para ajustarse al decreto de la DGA que regula este tipo de actos y habitualmente se rigen bajo otro decreto aprobado en 2023, por lo que en última instancia es el gobierno aragonés quien tiene que acabar autorizando este tipo de actos.

No obstante, ha asegurado que por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente del área de Participación Ciudadana que es quien se encarga de las licencias de ocupación de la vía pública, no se ha denegado ninguna autorización. "No hay ni un solo festejo que haya sido propuesto por algún barrio y denegada la autorización", ha recalcado.