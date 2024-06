¿Es Zaragoza una ciudad con mucha arquitectura 'hostil'?

La imagen es un tanto llamativa. Varios 'riders' se amontonan en el McDonald's del Coso de Zaragoza en la hora punta de los pedidos, pero no como suele ser habitual. Antes, utilizaban los bordillos de las ventanas para sentarse o apoyarse, pero ya no es posible, ya que unos triángulos metálicos lo impiden. Ahora, se llevan unas sillas de casa y las colocan en la acera. Esto ha desatado cierto debate entre los ciudadanos: ¿es Zaragoza una ciudad con arquitectura 'hostil'?

Las redes sociales se llenaron de comentarios de gente criticando al establecimiento de comida rápida. "Son humanos y se cansan también de llevar pedidos para poder comer", o "Poca sensibilidad... Si yo fuera ellos les haría una sala", son algunas de las reflexiones que lanzan los ciudadanos. Lo cierto es que esta medida no es nueva y es una práctica que se ha extendido desde hace años en otras grandes ciudades, con el objetivo de no 'manchar' la imagen de las calles. Y a veces, incluso por seguridad. Por ejemplo, es habitual dividir por la mitad los bancos para evitar que un sintecho se tumbe allí a dormir. Lo mismo ocurre con los cajeros, que ahora suelen ser abiertos a la calle para que no haya personas durmiendo dentro de un habitáculo.

Ello tiene un nombre: arquitectura 'hostil' -o agresiva-. Aunque no siempre lo es, pues su objetivo es claro, evitar actos incívicos, aglomeraciones de personas o una mala imagen de la calle. Suelen ser bolas de hormigón, barrotes, bancos segmentados con posabrazos, asientos individuales o puertas enrejadas en según qué portales. Su integración en el diseño urbano se ha producido en la historia reciente, aunque los casos se dan más en espacios a los que tiene acceso el público, pero son de titularidad privada, como el citado del Coso, por lo que el Ayuntamiento no puede intervenir. No obstante, sí hay plazas 'duras' (sin casi vegetación y sombras) diseñadas para que sean una zona de paso, o con bancos incómodos por los mismos motivos citados anteriormente.

La vegetación de la plaza de Salamero, todavía por relucir. José Miguel Marco

"Este tipo de arquitectura se plantea para evitar usos que se consideran que son indebidos, pueden generar molestias o incluso una mala imagen en la ciudad", explica Ángel Pueyo, director de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza. A su juicio, aclara que en Zaragoza no hay muchos ejemplos así, aunque sí que se dan cada vez más casos en espacios privados, ya que el titular plantea cambios en las estructuras para que no se dejen huecos en los que se pueda acostar o apoyar la gente.

Algunos ejemplos de bancos, verjas y protecciones de alféizares en Zaragoza. Heraldo

Por ejemplo, además del reciente caso del McDonald's, se recuerda la polémica retirada (y posterior rectificación) de bancos de la plaza de La Magdalena, se quitaron por "causar problemas de convivencia, ya que eran utilizados por indigentes y para el trapicheo con drogas", según se justificó en la junta de distrito del Casco Histórico. En la calle de Joaquín Costa, en la esquina de CaixaBank se instalaron unas piezas de metracrilato hasta casi media altura para evitar que la gente se sentase en las repisas; en los entornos de Zumalacárregui, la plaza de San Felipe o Doctor Cerrada los residentes criticaban que se utilizaran sus escaleras para hacer botellón y colocaron puertas enrejadas hasta la calle con la intención de que se respete su propiedad y su descanso; y muchos otros ejemplos, como plazas con asientos individuales en lugar de bancos o macetas o bolardos donde se supone que no deberían estar.

Por su parte, la arquitecta zaragozana María Arilla critica que, en ocasiones, estas medidas pueden entorpecen la vida de los ciudadanos o de las personas con movilidad reducida. "Al final, la arquitectura debe ser amigable con las personas", comenta, a la vez que cita un estudio de la Fundación Arrels en Barcelona y Hospitalet de Llobregat, que detectó 334 elementos arquitectónicos hostiles. "Por ejemplo, el hecho de prescindir de bancos y utilizar asientos individuales afecta a la socialización de las personas mayores, al igual que cuando se hacen incómodos a posta para evitar que la gente se tumbe", añade Arilla.

El arquitecto Alberto Sánchez también cree que en Zaragoza no abunda este tipo de urbanismo, que es una práctica "cada vez más común", en su opinión. "Es difícil hacer un balance entre hacer una ciudad para todos y quiénes son todos", reflexiona.

Las nuevas estructuras puntiagudas en el McDonald's del Coso de Zaragoza. H. A.

"En el caso de Zaragoza, no creo que sea tan hostil como en otras ciudades. A lo mejor, es cierto que en el diseño de algunas plazas se han tenido en cuenta algunas modas de momentos determinados y que han dado lugar a zonas 'duras'", comenta Pueyo. De hecho, es ahora con la llegada del calor cuando se evidencian algunas plazas en las que se echa en falta algo más de vegetación y sombra. "Hay estancias que se planearon para que fueran de paso. No te quieres quedar allí porque hay mucho sol y no hay zonas verdes, solo pasas. En ellas importa más la escenografía que las necesidades del usuario", añade el director de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica.

Las zonas verdes de la plaza de Salamero. José Miguel Marco

Un ejemplo de diseño moderno es la renovada plaza de Salamero. Más de un año después de su inauguración, la vegetación no termina de relucir, especialmente en las denominadas trepaderas, que es además lo que terminará haciendo sombra en los calurosos días de verano. Algunos de los bancos de esta zona están segmentados con posabrazos, aunque podría haber espacio suficiente para que alguien se tumbase. Otros espacios verdes que invitan a quedarse son la ribera del Ebro o la renovada avenida de Navarra, con áreas de encuentro vecinal.

"En el mobiliario urbano no se ha sido tan agresivo. Por ejemplo, los bancos de las marquesinas no están segmentados, aunque sí son estrechitos, por lo que nadie se va a quedar allí a dormir", explica Ángel Pueyo. Con todo, resulta llamativa la escena que se da en Sagasta, en plena calle señorial de Zaragoza, cuando un viernes por la noche decenas de 'riders' descansan en los locales aledaños del McDonald's, en busca de un simple bordillo.