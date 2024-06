Un empresario de Zaragoza denuncia vandalismo contra sus negocios: "Es muy difícil ser emprendedor y sufrir esto"

El pasado 22 de mayo el restaurante La Ruta de la Seda daba a conocer en sus redes sociales que estaba sufriendo vandalismo contra sus dos establecimientos: el de comida oriental y en la tienda Lovestory de Zaragoza. En la publicación, retrataba con fotos cómo su vehículo había sufrido pintadas con espray dorado o rayas con rotulador rojo. Además, denunciaba el acoso sufrido en redes.

"Esto lleva ocurriendo desde agosto de 2023, aunque en un principio no les di mucha importancia", relata Luxman Thunaisingham Lopez, responsable de ambos negocios del barrio del Actur. "Pensé que se trataba de una chiquillada pero al ser algo continuado, decidí poner una denuncia", añade.

Esta denuncia del mes de mayo es la segunda que consta en menos de un año y a la que ha tenido acceso Heraldo.es. El denunciante manifiesta que el día 30 de abril, "cuando fue a recoger su vehículo -estacionado en la avenida de Gertrudis Gómez de Avellaneda- sobre las 23.00 se percata de que el retrovisor se encuentra fracturado y colgando del coche". También señala un hecho contra el vehículo el día 2 de mayo en el mismo lugar: "El coche presenta diferentes pintadas en todo el lateral derecho, desde la aleta trasera hasta el retrovisor".

Luxman ha tenido que cambiar sus rutinas para proteger su vehículo: "Ahora aparco en otro lugar donde hay cámaras de vigilancia por si vuelve a ocurrir", confiesa.

Y añade que ha sufrido más actos contra sus negocios, aunque no ha presentado denuncias. Destapa que le pintaron con kétchup el cristal del restaurante -también con escupitajos- y que le pincharon la rueda del vehículo promocional que posee: "Es muy difícil ser emprendedor y sufrir esto. Es agotador".

Sin embargo, lo que desencadenó su queja las redes sociales fueron las malas reseñas en el muro de Google : "Durante el mes de mayo comencé a ver que se encadenaban comentarios negativos del restaurante sin ningún motivo" - explica-. Entiendo que no se puede gustar a todo el mundo, pero comenzaron a llamar al establecimiento preguntando por esos comentarios para luego colgar, lo que da que pensar".

El dueño admite estar preocupado al no entender de dónde vienen estos comportamientos: "Trabajo muchas horas en mis dos negocios, me llevo bien con todo el mundo. No puedo llegar a entender que me pongan la zancadilla de esta manera", lamenta.