Chueca y la "alegría de vivir" en Zaragoza

No era el debate sobre el estado de Zaragoza pero casi lo ha parecido. A un mes de que se celebre, la alcaldesa Natalia Chueca ha pronunciado un discurso a modo de balance durante un acto en el Museo Pablo Gargallo al que ha acudido todo el equipo de gobierno y buena parte de los coordinadores, técnicos y asesores que trabajan diariamente en la gestión municipal. Se cumple un año exacto de la constitución de los ayuntamientos y es momento de echar la vista atrás. Dice la regidora que la capital aragonesa destila "cultura y alegría de vivir", que quienes residen en ella están "felices y orgullosos". Más ahora que hace doce meses.

Quiere crear Chueca una ciudad "brillante", que se proyecte al resto del mundo, que sea ejemplo y espejo en Europa, en la que siempre pasen cosas. Asegura que no tiene "miedo" a actuar de manera diferente, a distinguirse de sus antecesores, siempre que sea en beneficio de la ciudad y de los vecinos. Reconoce que es posible que haya habido errores. "Sin duda, habrá habido momentos en los que no hayamos acertado, cosas que podríamos haber hecho mejor", confiesa, pero no entra en detalles. No era el día.

Jugaba en casa y ha quedado claro. El auditorio ha recibido en pie y con ovaciones a la alcaldesa y ha roto también en aplausos cuando ha concluido su alegato. Era un día de celebración, tanto que los precipitados abrazos entre Chueca y los concejales nada más terminar casi no dejan espacio a las preguntas de la prensa. Antes de sus palabras, un vídeo acompañado de una música de toques épicos ponía a los asistentes en contexto.

Como muestra de esa ciudad relevante y en constante ebullición, ha anunciado que Zaragoza acogerá en 2025 y 2027 la Copa de la Reina de Baloncesto, en línea con la estrategia que se está siguiendo de captar eventos deportivos. Ha citado la inversión de 14 millones de euros en reformas integrales de calles prevista para este año para crear una urbe "del siglo XXI, verde y sostenible".

El balance de Vox y ZEC

También ha habido sitio para Vox en su amplio discurso, el socio "responsable" del PP que ha permitido con su apoyo a los presupuestos "que la ciudad no se pare y siga avanzando". El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha apostillado en unas declaraciones previas que "afortunadamente" los de Chueca no tienen la mayoría absoluta y dependen de su grupo municipal para "introducir algo de sentido común".

Ha tachado Calvo de "frívolas" algunas de las medidas del gobierno y ha asegurado que, en muchos casos, no comparten prioridades. Ha citado, entre otras, el Zaragoza Florece, la regeneración del Huerva o el Bosque de los Zaragozanos, proyectos que sí ha tenido presente Chueca en su discurso y que forman parte claramente de la estrategia de ciudad de la regidora. Vox prefiere apostar por las familias y los polígonos industriales, ampliar el horario del tranvía o crear aparcamientos disuasorios, por citar algunas de las propuestas.

Igualmente, ZEC ha reaccionado (el PSOE ya hizo la semana pasada su propio balance) y ha reprochado el "tarifazo" de los recibos de agua y basuras, que subieron un 8,5% y 29%. Chueca en su discurso ha presumido de la baja presión fiscal de Zaragoza, la segunda, ha dicho, que menos tiene. "Cuando hablaba de bajar impuestos se refería a las grandes empresas y multinacionales, a quienes si les baja el IAE, pero a los pequeños comerciantes, empresas y autónomos se les sigue ahogando", ha criticado la portavoz Elena Tomás.