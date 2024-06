La reacción viral de una zaragozana con su padre a las notas de la Evau: "Voy a reclamar"

La incertidumbre y los nervios de todos aquellos estudiantes antes y después de la Evau ya han terminado. Tras varios días de inquietud por saber cuál sería la calificación que marcaría su futuro, desde el pasado 12 de junio ya la conocen. Sin embargo, la respuesta definitiva no la obtendrán hasta el 10 de julio cuando la Universidad de Zaragoza publique las notas de corte de cada una de las carreras que oferta. Pese a ello, ha habido quienes han querido inmortalizar el momento de descubrir su nota de admisión.

Todos estudiantes que hayan hecho la Evau seguro que recuerdan los nervios con los que se enciende el ordenador para consultar los resultados obtenidos. No obstante, hay algunos que prefieren no ser ellos mismos los que los visualicen, sino que confían en su entorno más cercano para que lo haga.

Ese es el caso de Estefanía, una zaragozana que depositó toda su confianza en su padre para que observara sus notas y le guiara en sus estimaciones. "Yo te digo lo que pienso que voy a sacar y tú me dices lo que he sacado", comienza diciendo la joven.

Entonces empieza un juego, con dinero de por medio, en el que esta estudiante hace sus apuestas. El vídeo difundido en redes sociales, cuenta con más de 4 millones de visualizaciones en Tik Tok. Las reacciones de la hija y su padre son tan cómicas que no tardaron en generar revuelo en los comentarios de la citada red social.

"Inglés creo que un siete y medio", dice Estefanía. "Menos", afirma contundentemente su padre contundente. Entonces la joven pierde los nervios: "Co, me han timado ya". Su nota final, un 6,95, hizo que la joven comenzara a llorar.

Pese a ello, su padre no pierde el humor. "Espera que hay peores", anuncia entre risas. Esa es la asignatura de Lengua, en la que obtuvo un 6,8. Una nota que pareció no agradar a la joven: "Voy a reclamar".

"¿Qué pasa que no voy a sacar un 8 en ninguna o que?", continúa diciendo la chica. Aunque sí que lo consigue, en Historia de la filosofía, un 8,25.

Su mejor calificación fue un 9 en Griego y la global en la Evau un 8,036. "Lo que he tenido, me lo he ganado, aunque haya sacado menos de lo que me esperaba en algunas asignaturas", anuncia la zaragozana en otro vídeo tras el éxito y la polémica del primero.