Los vecinos de Pignatelli exigen una mesa informativa sobre el plan de regeneración

Los vecinos de Zamoray-Pignatelli no están satisfechos con la evolución del plan para regenerar esta degradada zona de la ciudad. Sobre todo, con lo que tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información. Es lo que defienden al menos desde la asociación Calles Dignas, que urge a la creación de una mesa informativa, tal y como recuerdan que se contempla en el plan especial. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, comparecerá el lunes sobre este asunto a petición del PSOE en una comisión extraordinaria.

El portavoz de la entidad vecinal, Carlos Blanco, ha lamentado este viernes que la experiencia con el Ayuntamiento en lo que tiene que ver con este proyecto "no haya sido satisfactoria". El problema fundamental, según ha explicado, es lo que consideran una "falta de comunicación entre las instituciones y los vecinos", que abogan por la creación de esta organismo para que se reúna de forma trimestral y conocer los avances que se están llevando a cabo. Esa mesa estaría constituida, ha indicado, por "representantes vecinales, residentes, propietarios y vecinos interesados o afectados y representación técnica y política" del Consistorio.

Todo ello, ha incidido, con la intención de evitar "fricciones y malentendidos" entre ambas partes. Blanco ha valorado "muy positivamente" las compras de suelo y las expropiaciones que se están acometiendo, y sobre todo la encomienda a Zaragoza Vivienda para desarrollarlos. No obstante, ha criticado que "los presupuestos y los plazos de actuación no están a la altura de la urgencia que el plan requiere". Ha reclamado por ello que la inversión no se pierda.

Junto a Blanco han comparecido los concejales del PSOE y ZEC Horacio Royo y Suso Domínguez. El socialista ha hecho suyo el "hartazgo" de los vecinos tras "una sucesión de promesas reiteradas y reiteradamente incumplidas", y ha pedido al gobierno del PP que aclare si hay actualmente inmuebles municipales en situación de okupación. Domínguez, por su parte, ha denunciado que tras dos años hay aún un 35% del presupuesto que no se ha ejecutado.

Desde el gobierno municipal recuerdan que el plan recoger las aportaciones de los grupos municipales y los vecinos y que las medidas, "independientemente de su coste, se van ejecutando progresivamente". "La inversión municipal, la de Zaragoza Vivienda, la de los fondos europeos y la colaboración público-privada suman ya una inversión superior a los 41 millones de euros, a diferencia de la nula inversión que hicieron los grupos municipales que hoy muestran su falsa preocupación por una zona", recalcan.