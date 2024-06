Zaragoza como un plató de televisión y un gobierno que no existe: el PSOE afea un año de "mentiras"

Una Zaragoza que florece, pero solo en el Parque Grande, que brilla, pero no fuera de la plaza del Pilar, y que se ha convertido en un plató de televisión adaptado a la "política espectáculo". Es este para el PSOE el resultado del primer año de gestión de la alcaldesa Natalia Chueca, a quien acusan de ejercer su mando de manera "autoritaria" y "frívola". No ha escatimado en adjetivos, y todos negativos, la portavoz socialista Lola Ranera, al hacer balance de los últimos doce meses durante una jornada de trabajo con los miembros del grupo municipal. Poco ha tardado también el PP en responder, acusando al principal grupo de la oposición de no tener ni ideas, ni proyecto.

Tan solo restan unos días para que se cumpla un año del momento en el que la regidora tomó oficialmente el bastón de mando de la ciudad y los socialistas han querido analizar con todo lujo de detalles qué es lo que ha ocurrido en estos primeros meses de la era Chueca. Se han reunido para ello este jueves en el centro cívico Salvador Allende de Las Fuentes, un ejemplo de la política que según Ranera impulsarían desde el PSOE si tuvieran la oportunidad, un espacio rehabilitado y devuelto a la ciudadanía a través de la inserción laboral.

La edil lo tiene claro, asegura que este periodo ha estado marcado por "las mentiras, frivolidades políticas, autoritarismo, incapacidad y falta de gestión". Y añade que además la gestión de la regidora es "unilateral" porque el gobierno es "inexistente" a causa de su propia "sobreexposición". Ha citado por ejemplo la prórroga del contrato del bus, firmada el 31 de julio, justo antes de las vacaciones de verano y poco después de la constitución del nuevo gobierno. Cuatro años más le daban a Avanza al frente del servicio pero finalmente los tribunales han determinado que en 2025 habrá que sacar los nuevos pliegos a licitación.

También recuerda Ranera, continuando en el ámbito de la movilidad, los 7,5 millones de euros para el transporte público que por un error no se solicitaron a tiempo al Gobierno de España, pero que finalmente llegarán igual que a otras ciudades en circunstancias parecidas. En septiembre llegó la renuncia del Real Zaragoza al contrato para construir la nueva Romareda, un importante bache que se salvó gracias a la creación de la sociedad mercantil. Las obras empezarán próximamente pero, ha recordado Ranera, "no iba a costar ni un euro y ya va por 180 millones".

Más tarde se aprobaron las ordenanzas municipales y llegó, en palabras de la portavoz socialista, el "tarifazo", con la subida de los recibos de agua y basuras, un 8,5% y 29% respectivamente. "Es evidente que los problemas de la gente siguen sin resolverse", ha lamentado la edil, que ha abogado, para empezar, por escuchar a los barrios para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia. "El eje central de la política tienen que ser los ciudadanos", ha reivindicado.

La respuesta del PP

Si Ranera acusa al gobierno de dejar de lado los barrios, desde el PP aseguran que los socialistas deberían aplicarse su propio cuento. El portavoz del grupo municipal, Ángel Lorén, ha comparecido después de las declaraciones de la del PSOE, que ha considerado sin fundamento. "Critica por criticar", ha asegurado, sobre todo, según el concejal, para tapar que "no tiene ideas para Zaragoza" ni proyecto de ciudad.

Ha acusado a la formación de "torpedear" la construcción del nuevo campo de fútbol, y sobre inversiones en los barrios ha enumerado: el Luis Buñuel, las avenidas de Navarra y Cataluña o la calle de Concepción Arenal y la construcción, prevista, de unos 1.300 pisos de alquiler asequible. "Pedimos a Lola Ranera que salga a la calle, que pase un poco de calor en verano y un poco de frío en invierno, y compruebe con sus ojos que Zaragoza está inmersa en un proceso transformador único", ha insistido Lorén.