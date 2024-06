Confiesa que mintió al denunciar una violación en Zaragoza: "Tenía miedo a mis padres por llegar tarde"

El miedo a la reacción que podían tener sus padres tras haber pasado toda la noche fuera de casa sin su permiso llevó a una joven a denunciar por agresión sexual al chico con el que había estado y al que puso por ello en una peliaguda situación, la de correr el riesgo de ser condenado a diez años de cárcel. Ella misma lo reconoció este jueves en la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Zaragoza: “Mantuvimos relaciones sexuales completas y consentidas, no hay nada que denunciar”.

Tras esto, y al ver que la denunciante se mantenía firme en su testimonio y negaba que hubiese sido presionada por el acusado o su familia, la fiscal optó por retirar la acusación y solicitó al tribunal de la Sección Tercera que se deduzca testimonio por denuncia falsa. De ser aceptada, la joven, que a lo largo del tiempo ha interpuesto al menos otras dos denuncias similares, se enfrentaría a una posible pena de cárcel. La abogada del acusado, Claudia Melguizo, requirió por su parte la absolución.

Los hechos enjuiciados se desarrollaron entre el 28 y el 29 de mayo de 2022. La denunciante, entonces de 17 años, y el acusado, mayor de edad, eran amigos, se conocían desde cuatro años antes y en 2019 habían mantenido una relación. Se encontraron en una discoteca y ella se acabó marchando a casa de él porque se había pasado la hora hasta la que sus padres le dejaban salir y sabía que estaban enfadados. “Llegamos a las 4.00 y nos echamos a dormir, pero durante toda la noche su madre la estuvo llamando y mandando mensajes”, contó él. Después de levantarse y desayunar, volvieron a la habitación. Fue entonces cuando tuvieron sexo. “Nos besamos y empezamos a desnudarnos mutuamente, en ningún momento me dijo que no quisiera o noté algún indicio de rechazo”, expuso. “También tuvimos sexo oral, tuvo tiempo para decir que no”, reforzó su idea ante las preguntas de la fiscal.

Ante la insistencia de los padres de la chica, ella llegó a desactivar su móvil. Sin embargo, el acusado afirmó que la convenció para que se fuese. “La acompañé hasta el portal y nos despedimos con un beso”, contó. Después, recibiría una llamada de ella desde el teléfono de un amigo diciendo que se encontraba en comisaría porque sus padres habían denunciado su desaparición. A partir de entonces, la relación entre ambos se cortó un tiempo. “Me estuvo buscando para pedirme perdón por la denuncia, pero yo no quería hablar con ella hasta que al final lo hicimos en el verano del año pasado, me dijo que se arrepentía, que no quería que pasase esto y que me había denunciado por problemas con su madre”, relató el chico.

Después, antes del juicio se han vuelto a ver en alguna ocasión más e incluso han mantenido relaciones, según dijo ella. Además, no solo le había pedido perdón a él, sino también a su familia. Al ser preguntada que por qué no había detenido antes el proceso judicial, expuso que por no saber cómo tras haber despedido a su abogada. “No tenía nada contra él, estaba siendo egoísta y tenía miedo a mis padres”, fue clara.