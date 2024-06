Los divertidos vídeos virales de cuatros hermanos zaragozanos: "Nos disfrazamos para avergonzarla"

Tres hermanos mayores y una misión: avergonzar a su hermana pequeña en cada partido de baloncesto. Ese es el cometido de cada fin de semana de los hermanos Balmori de Zaragoza. José, Carlos y Fernando se han convertido junto a su hermana pequeña Blanca en la nueva sensación de Tiktok con sus divertidos vídeos atormentándola.

Sus vídeos consisten en disfrazarse y montar una auténtica 'performance' durante los partidos de baloncesto de Blanca. Estos tres hermanos mayores, son parte de la familia de cinco hermanos: tres chicos y dos chicas. Que van desde los 30 de José a los 14 de Blanca.

Los hermanos Balmori de pequeños. Por orden: Blanca, Paloma, Fernando, Carlos y José. Hermanos Balmori

La idea de estos divertidos vídeos no surgió de ellos: "Estábamos todos juntos y dijeron de llevar todos la camiseta de baloncesto del colegio Cristo Rey cuando vinieran a verme", recuerda Blanca. A lo que añade Fernando, de 22: "Nuestro padre nos dijo que no había 'huevos' para disfrazarnos de ornitorrinco".

Y no hay frase más retadora que esa. Así, el pequeño de los chicos se presentó solo, disfrazado del animal: "No me sorprendió mucho porque ya lo sabía, fue muy divertido", cuenta la víctima de todo este entramado. Tras ese primer partido, siguieron los siguientes donde el primero en el que coincidieron los tres fue disfrazados de Spiderman: "Teníamos que comprarnos un disfraz para una fiesta y ya de paso lo utilizamos para el partido", señala Carlos, de 27 años, el segundo de los hermanos.

Lo que empezó solo como algo gracioso e inmortalizado en fotografías, ahora alcanza cifra de millones en Tiktok. Cuentan con más de 66 mil seguidores en la red social y muchos de sus vídeos superan los millones de reproducciones: "Empezó primero con fotos con la frase 'cómo avergonzar a tu hermana pequeña', pero vimos que lo gracioso era grabar vídeos", señalan los hermanos.

Lo que no esperaban era que llegaran a conseguir esos números: "Subimos los vídeos a Tiktok por lo gracioso y por ganar algo de dinero para pagar los disfraces", matiza Carlos. Por ello, se pusieron como objetivo tener más de 10.000 seguidores: "Se suponía que con eso empezabas a cobrar, pero Fernando se dio cuenta que eso ya no era así, pero aún así hemos seguido y en seguida se nos dispararon los seguidores porque los vídeos se comenzaron a ver en Latinoamérica también".

Su primer vídeo se publicó en enero y quisieron hacerlo a lo grande: "El de Reyes magos ha sido el mejor", puntualizan los hermanos. "Ese sí que no me lo esperaba para nada", señala divertida Blanca. Y es que no solo fueron disfrazados, sino que fueron con cartel incluido que decía: "Seguimos a esta estrella".

Tras este han venido otros más: "Siempre nos hemos reservado los mejores disfraces para cuando vamos los tres". Así han montando todo un espectáculo yendo de los tres cerditos, vikingos, pintores o exploradores. Admiten que les lleva un trabajo: "Solemos pensar los disfraces con más de un mes de antelación e incluso dos".

Aunque siempre buscan ir juntos, por separado causan igualmente sensación y terminan generando la risa asegurada a los asistentes. Esto en redes se ha visto reflejado: "Vimos que se descontroló todo cuando los vídeos de José como esquiador y el de Fernando de obrero comenzaron a subir el número de reproducciones muy rápido". Este último está por el camino de las 10 millones de visualizaciones.

No actúan solos, ya que toda la familia participa con ideas: "Nuestro padre es el peor de todos, piensa los disfraces con nosotros", cuentan los hermanos. Y ya no solo su padre, si no que las amigas de Blanca se han convertido en las compinches perfectas para llevar a cabo los vídeos: "Mis dos mejores amigas salen en los vídeos bailando con nosotros". Pero la víctima también se ha convertido en cómplice: "Le avergonzamos, pero ella también se disfraza con nosotros para los partidos. Lleva calcetines de Flash u otras cosas", recalcan.

Sus apariciones se han convertido ya en un habitual en los partidos, y no fallan en ninguno: "A partir del tercer, cuarto partido que aparecimos disfrazados los familiares nos estaban esperando", señalan los hermanos. "Casi nos miraban más a nosotros que a la chicas jugar".

Ya con la temporada acabada piensan en sus siguientes disfraces y tienen seguro que para la siguiente van a seguir, pero en verano no descansan: "Ya estamos pensando alguna cosa para molestarla en vacaciones, pero siempre disfrazados".