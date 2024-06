Concentración en Casetas por la falta de médicos en el centro de salud

La plataforma ciudadana Casetas es Más ha convocado una concentración para protestar por la situación que sufre el centro de salud del barrio rural, en el que, según denuncian, faltan cinco médicos de la plantilla por jubilaciones o bajas de larga duración, que no se han cubierto por otros facultativos. La reivindicación se llevará a cabo el próximo domingo, 16 de junio, a partir de las 12.30, a las puertas del consultorio. Desde el consejo de salud de la Junta Vecinal de Casetas han indicado este jueves que todas las plazas de médico se cubrirán y se garantizará la prestación de la atención continuada, no obstante, los nuevos trabajadores no llegarán hasta el día 23 de septiembre.

La escasez de personal, lamentan, "está afectando muy negativamente a la calidad del servicio de medicina familiar", ya que el equipo actual no es suficiente para gestionar las guardias y las consultas, "causando retrasos en las citas de varias semanas".

Desde la plataforma se reclama que se recuperen los profesionales perdidos recientemente (3 MFyC, 2 MAC y 1 administrativo) para poder dar un servicio adecuado a los vecinos como se venía haciendo hasta ahora. Según aseguran, en el centro de salud dicen que "no se explican" por qué la Consejería no ha procedido aún a la reposición de estos facultativos, ya que "la situación es insostenible", tanto para el personal médico, que no puede atender adecuadamente a sus pacientes, y terminan extenuados física y emocionalmente, como especialmente para los pacientes, que según indican en numerosas ocasiones no tienen ni siquiera la posibilidad de coger cita, viéndose obligados a acudir a urgencias o desplazarse a hospitales de referencia en Zaragoza.

"Casetas es un barrio con mucha gente mayor, que necesita ser atendida por su médico de familia. Somos uno de los barrios de Zaragoza con menor renta per cápita según el último informe de Ebrópolis, por lo que el buen funcionamiento de los servicios públicos es esencial y determinante para la salud general del barrio", explica Roberto Muñoz, portavoz de Casetas es más.

Desde la plataforma indican que "se han puesto encima de la mesa soluciones al problema crónico de la falta de médicos, que es muy grave e irá a peor cada año", por lo que consideran urgente se ponga en marcha cuanto antes un "proceso de captación de profesionales provenientes principalmente de Sudamérica".