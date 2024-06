La Policía descabeza a la banda latina Black Panther en Zaragoza: "Esperamos que haya más detenidos"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado este jueves que la Policía Nacional ha detenido a diez jóvenes en el marco de una gran operación destinada a descabezar a la banda latina Black Panther (BP) en Zaragoza. Según este, el operativo se puso en marcha a primera hora de ayer pero todavía no está cerrado, por lo que no descarta que en las próximas horas puedan practicarse nuevos arrestos. De hecho, se busca a personas relacionadas con esta organización a las que todavía no se ha conseguido localizar. Lo que sí ha aclarado Beltrán es que entre los investigados no figura ningún menor.

La Jefatura Superior de Aragón indicó ayer que las pesquisas de investigación han sido declaradas secretas por el juez, por lo que no ha facilitado ningún dato sobre la operación. En cualquier caso, parece que la Brigada de Información, al frente del operativo, apurará el plazo máximo de detención de 72 horas y no será hasta el viernes por la tarde cuando los encausados sean trasladados al juzgado de guardia. Se quiere ganar tiempo para intentar estudiar los documentos y material intervenidos, así como para intentar dar con los presuntos miembros de los BP a los que todavía no se ha localizado.

El despliegue de la Policía Nacional para atrapar a los principales miembros de los Black Panther en la capital aragonesa se iniciaba sobre las 6.30 de ayer, cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP) accedía al edificio ubicado en el número 90 de la avenida de Cataluña. De allí se llevaron esposados a cuatro individuos, así como diverso material, incluida una escopeta y un patinete eléctrico. Pero no fue este el único registro practicado, ya que el juez autorizó entradas simultaneas en otras viviendas de la ciudad.

Los BP se han hecho fuertes en los últimos años

El delegado del Gobierno ha recordado que la operación contra los BP ha sido posible “gracias a la intensa actividad que despliegan los grupos de Información de la Policía Nacional” y ha recordado el dispositivo que en marzo de 2021 permitió detener a 14 integrantes de los Dominican Don’t Play, la banda latina más activa en Zaragoza. La Fiscalía llegó pedir para ellos penas que sumaban casi 80 años de cárcel, pero un pacto previo al juicio hizo que solo a los tres cabecillas se les impusieran condenas que implicaban su entrada en la cárcel de Zuera. Y la Fiscalía informó de forma favorable a la concesión de la suspensión extraordinaria del castigo por motivos de drogadicción.

Aprovechando el ‘descabezamiento’ de los DDP, sus eternos rivales y con los que han protagonizado sangrientas disputas con cuchillos y machetes en diferentes puntos de Zaragoza, los Black Panther empezaron a hacerse cada vez más fuertes a orillas del Ebro. De ahí que la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Aragón haya seguido sus pasos de cerca para poder lanzar la operación que ahora debería servir para acabar con su estructura.

Fernando Beltrán prefería hablar este jueves de “bandas juveniles violentas más que de bandas latinas como tales”. Según el delegado, aunque adoptan sus formas, sus estructuras y acciones no tienen comparación con las que operan en Suramérica. “Los diez detenidos en Zaragoza trabajan bajo una estructura equivalente a los Black Panther, de origen colombiano, pero no quiere decir que todos sean colombianos. La inmensa mayoría de los arrestados son nacidos y crecidos en España”, ha indicado. “Tras las detenciones practicadas la operación sigue en curso -ha añadido-. Y esperamos que vaya a haber más detenidos”.