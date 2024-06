Zaragoza repartirá este mes las subvenciones del cheque familia tras subsanar los errores detectados

El Ayuntamiento de Zaragoza prevé repartir a lo largo de este mes las subvenciones del denominado como cheque familia, que está dirigido a aquellos que no han obtenido una plaza para sus hijos en alguna de las escuelas infantiles municipales. Se recibieron 2.309 peticiones, el máximo número registrado hasta la fecha, pero los técnicos municipales detectaron errores en el 80% de las solicitudes, lo que provocó una paralización de las concesiones.

La semana pasada se llevó a cabo una comisión de valoración, según ha explicado la concejala delegada de Educación y Familia, Paloma Espinosa, que más allá del "éxito" que había resultado la convocatoria concluyó que el dinero podrá empezar a llegar a lo largo de este mes de junio. "Ha habido que abrir un plazo para subsanar los errores, ya que faltaba la presentación de cierta documentación, pero a lo largo de este mes se empezará a pagar", ha informado.

La edil ha añadido, mientras acompañaba a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en una visita a la escuela infantil María Urrea del Actur, que las subvenciones van "a ayudar de manera muy importante a las familias se renta media para asumir la gastos de las guarderías".

Esta ayuda se concede a familias con hijos nacidos en 2020, 2021 y 2022 que asistieron a escuelas infantiles o guarderías no financiadas con fondos públicos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Podían optar a ellas familias de dos personas cuyos ingresos no superen en ocho veces el valor del IPREM; familias de tres personas con ingresos no superiores a 8,5 veces el IPREM; familias de cuatro personas con ingresos no superiores a 9 veces el IPREM; familias de cinco que no superen en 9,5 veces el IPREM y las de seis miembros que no superen en diez veces este índice.