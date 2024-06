El Rey en San Gregorio: cómo detectar, inhibir y destruir un dron

El Rey ha contemplado este lunes por la mañana cómo se detecta, se inhibe y se destruyen los drones en directo a través de los sistemas Cervus I y III que están debajo del mirador Tres Poyetes del campo de San Gregorio.

Este es el grueso del ejercicio Atlas 24 que se está realizando a lo largo de una semana para combatir el riesgo que se han podido ver en directo en la guerra de Ucrania, que empezó el 24 de febrero de 2022, y en el conflicto de Nagorno Karabaj, tal y como ha explicado el capitán Félix Giménez del Grupo de Artillería Antiaérea ll/71, destinado en Fuencarral (Madrid).

El rey Felipe VI ha tenido que llegar finalmente en un avión militar a la Base de Zaragoza después de que el viento que corre en San Gregorio impidiera que llegara en helicóptero hasta el lugar donde se realiza el ejercicio, tal y como estaba previsto.

Este tipo de ejercicio, en el que participan 300 efectivos, empezó el pasado miércoles bajo un intenso calor y este lunes se ha vivido condicionado por un viento muy fuerte que ha limitado el tipo de actuación de los participantes en el mismo..

Un dron que dejaba un rastro naranja a su paso por encima del centro de detector y otro más pequeño sobrevolaban para que pudieran destruirlos al final, pero no se ha llegado a escenificar ese ataque final.

A las maniobras también han acudido los generales Carlos Melero Fuster, jefe de la Fuerza Terrestre, y el general Ignacio Ojeda González Posada, responsable de la Fuerza Antiaérea.

El capitán Félix Giménez del Grupo Artillería Antiaérea II /71 ha explicado en que consiste el ejercicio: "Es un ejercicio de doble acción, es decir, de confrontación. Confrontamos sistemas de detección aéreo matriculados con sistemas aéreo no matriculados. Confrontamos sistemas tradicionales con sistemas más modernos y actuales".

Además, ha destacado la importancia de llevar a cabo este tipo de acciones: "Es evidente a día de hoy la importancia de los sistemas aereomatriculados en los conflictos actuales, véase Ucrania como Armenia. Es fundamental que los ejércitos modernos tengan la capacidad de detectar y combatir estas amenazas".

Las fuertes rachas de viento, que ya han impedido el traslado de Felipe VI en helicóptero, por el momento no ha frenado la realización del ejercicio. "Hasta el último momento tratamos de volar. No obstante si las condiciones meteorológicas desaconsejan el vuelo por seguridad aeronáutica no volaremos", ha aclarado el capitán Giménez. A lo que ha añadido, "siempre hay un plan b".