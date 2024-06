Suspenden los populares paseos por el Ebro en Zaragoza por el mal tiempo

Las lluvias y el fuerte viento de este domingo han obligado a suspender los populares paseos por el Ebro en Zaragoza. La asociación Iberflumen mantendrá únicamente la comida de las 14.00 en el bar La Barca, para la que había que inscribirse previamente, pero ha tenido que cancelar todas las actividades programadas desde el puerto de Vadorrey, donde iban a celebrar el 35º Día del Ebro y la XXV Regata Ciudad de Zaragoza.

Sus integrantes han acudido a primera hora para comunicar a quienes se acercasen hasta allí que con estas rachas -que según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han alcanzado los 59 kilómetros por hora en la capital-, era “imposible” navegar a remo. En las últimas horas se han acumulado, además, 18,8 litros por metro cuadrado, y las previsiones apuntan a que podría seguir lloviendo en las próximas horas. “Las embarcaciones tienen mucho francobordo y el viento ejerce mucha deriva”, explica Pablo Polo, representante del colectivo.

Las condiciones actuales impiden celebrar no solo la regata, sino pruebas como ‘ganar la orilla’, una suerte de tiro de soga con barcas en la que las embarcaciones se ponen “transversales al cauce”, lo que resultaría especialmente peligroso con este tiempo. Se pone así un triste punto y seguido a una semana que ha estado marcada por el robo del motor fuera borda de una de las embarcaciones, valorado en 4.800 euros. Iberflumen contaba para este domingo con uno prestado por la Federación Aragonesa de Piragüismo que finalmente no podrá utilizar. Además, no se descarta organizar un concierto solidario con grupos como Dixie Rue del Percebe para recaudar fondos y comprar uno nuevo.

Desde la asociación esperan, en todo caso, que lo sucedido haga ver a las administraciones la necesidad de reforzar la seguridad en el puerto de Vadorrey, foco de actos vandálicos en los últimos años.