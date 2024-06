La investigación de los dos homicidios de Boggiero en Zaragoza, pendiente de dos escurridizos testigos

El testimonio de dos testigos podría ser crucial para seguir avanzando en la investigación de los dos homicidios ocurridos en la calle de Boggiero y cuyas víctimas fueron encontradas muertas el 13 de marzo y el 4 de mayo. Son dos hombres que podrían identificar a quien la Policía cree que fue el autor de los crímenes, José Miguel O. C., actualmente en prisión provisional, y también a Mariana V. N., la que sería su segunda víctima. Sin embargo, aún no ha sido posible que declaren ante el juez de instrucción por las dificultades que ha habido para encontrarlos. Sus comparecencias se han aplazado ya en dos ocasiones, primero el 16 de mayo y después el 30 del mismo mes. La próxima semana vuelven a estar citados para prestar testimonio. Se espera que lo hagan desde San Sebastián, donde estarían ahora.

Los dos testigos, de 55 y 47 años, son de Valladolid y llevan una vida itinerante. En marzo se desplazaron desde Navarra a Zaragoza. Un día, pidiendo limosna en la puerta de un supermercado en la avenida de César Augusto, conocieron a un hombre del que solo saben que se llama ‘Josemi’ y que la Policía considera que es José Miguel O. C. Éste les ofreció ir por la noche al edificio que había okupado, el número 152 de Boggiero, un inmueble a medio construir al que solo él tenía acceso por haber colocado un candado en el portón de la entrada y en el que se había acomodado en la segunda planta. En esa reunión también estuvieron una mujer -se sospecha que era Mariana V. N.-, y Abdelmalek E. H., la víctima del primer homicidio y a quien ya nadie más volvió a ver con vida.

Aunque aún no hayan declarado en el juzgado, los testigos sí lo han hecho ante la Policía; antes del homicidio de Mariana V. N. y de la detención de José Miguel O. C. Uno de ellos lo hizo el 8 de abril en la Jefatura Superior de Navarra tras ser identificado en Pamplona. Después amplió la declaración el 1 de mayo en el mismo lugar y esta vez junto a su compañero.

Según explicaron entonces a los agentes, Josemi les invitó el 11 de marzo a ir al edificio de Boggiero en el que vivía a tomar unas cervezas y fumar unos porros junto a Abdelmalek E. H. y la mujer. El ambiente no les gustó y el lugar tampoco les pareció el adecuado para pernoctar por lo que a la media hora de llegar se marcharon.

A la mañana siguiente se volvieron a encontrar con Josemi. Éste comentó entonces que Abdelmalek E. H., al que se refería como ‘El francés’, se había caído en el edificio al rato de que ellos se fuesen, pero que estaba bien. Un día después, ya el 13 de marzo, se cruzaron otra vez con él en la tienda de alimentación. Entonces, las noticias sobre ‘El francés’ fueron más alarmantes. Según Josemi les relató, estaba tirado en el suelo y no respondía. Le acompañaron hasta el inmueble, donde en su patio interior encontraron a Abdelmalek E. H. No tenía movilidad, pero les dio la sensación de que estaba vivo, algo que después el forense descartó por la temperatura del cadáver.

Llamaron al 112 y sacaron a ‘El francés’ a la calle. Cuando se personaron los servicios sanitarios, solo pudieron certificar su muerte. La autopsia posterior desveló que la causa del fallecimiento había sido una luxación cervical, una lesión propia de un mataleón, una maniobra en la que se hace palanca con los dos brazos en el cuello de la víctima.

Los dos testigos cuando declararon en sede policial describieron a Josemi como alguien de entre 45 y 50 años, de 1,78 metros y rubio de pelo y barba. José Miguel O. C. tiene 50 años y es rubio. Sobre la mujer indicaron que tenía de 35 a 40 años, medía 1,65 metros, era morena y con una cicatriz con un corte pronunciado en el labio. Mariana V. N. fue asesinada con 40 años.

Mariana V. N. fue encontrada muerta a primera hora de la madrugada del 4 de mayo junto al 152 de Boggiero. Presentaba graves traumatismos por todo el cuerpo. La Policía interceptó poco después a José Miguel O. C., que llevaba la ropa ensangrentada y las llaves del candado del portal. Sus explicaciones no convencieron a los agentes y lo detuvieron. Entre sus declaraciones, una fue clave para conectarlo con la muerte de Abdelmalek E. H.: "Vaya suerte que tengo, ya se me murió el otro día un moro en mis brazos, uno al que compraba hachís".

Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 7 es el que se ha hecho cargo de instruir la causa por el homicidio de Abdelmalek E. H, mientras que el de Mariana V. N. ha recaído en el número 10. No obstante, no se descarta que ambos casos acaben relacionados y en un mismo juzgado.