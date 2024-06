El Espacio Zity de Zaragoza saca este lunes a la venta los primeros abonos para las Fiestas del Pilar 2024

El Espacio Zity sacará este lunes a la venta los primeros abonos para las Fiestas del Pilar de este 2024. Serán los de estudiantes y desempleados, mientras que los generales podrán adquirirse a partir del martes a las 15.00. El proceso tendrá importantes novedades respecto a otros años, ya que los pases solo podrán comprarse de forma ‘online’ y no en la tienda de Taquilla Central del Caracol, donde sí se podrán conseguir entradas sueltas para los conciertos y tiquets de noche.

Este año se pondrán a la venta un total de 12.500 abonos que irán de los 90 a los 120 euros. Los precios no se actualizaban desde 2018 y se ajustarán a la oferta con la que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Eventos MPH SL y Sold Out 'Zusup' SL se impuso a la UTE formada por Big Star Music SL y Last Tour Iberia SL en el concurso público lanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Concretamente, los abonos para estudiantes y desempleados -disponibles desde las 15.00 de mañana lunes- saldrán por 90 euros, sin incluir los gastos de gestión, mientras que los generales se dividirán en tres tramos de 99, 110 y 120 euros. Se comenzará por el más bajo y, una vez se agoten, se pasará al siguiente.

La apuesta por la venta 'online' busca evitar lo ocurrido el año pasado, cuando el simple rumor de que Quevedo iba a ser el cabeza de cartel -para entonces ni siquiera estaba confirmado oficialmente- provocó larguísimas filas desde el Caracol hasta la calle de Alfonso I. Entre los puntos de venta estará la propia web del Espacio Zity (Espaciozity.es), taquillacentral.com y entradasatualcance.com.

Desde la organización recalcan que cada abono será “personal e intransferible” y que, al comprarlo, “habrá que completar los datos personales tanto del comprador -que deberá ser mayor de edad- como del asistente”. Sus poseedores tendrán derecho a entrar a los conciertos de dada noche y a la fiesta posterior, pero no a las actuaciones infantiles o de humor, que se venderán aparte.

En el caso de los de parados y estudiantes “estarán limitados a uno por compra”, mientras que con los generales podrán adquirirse hasta dos de vez. Para hacerse con los primeros, además, será necesario presentar la documentación que acredite la condición de estudiante o de desempleado (carné universitario, matrícula del curso, tarjeta del paro, etc), considerándose alumno a todo aquel que curse primaria, ESO, Bachillerato, ciclos formativos de FP o grados universitarios.

Los abonos deberán canjearse unos días antes de las Fiestas por una pulsera, que será la que permitirá el acceso al recinto. “Los días y horas de canjeo se anunciarán en redes sociales con antelación. Los datos del bono tendrán que corresponder a los de quien que lo canjea. Deberá acudir personalmente, ya que se le pondrá la pulsera en ese mismo momento”, explican.

Además, a la hora de acceder el recinto, que este año ampliará su aforo hasta las 30.000 personas, será necesario llevar el DNI físico en todo momento, fórmula con la que la organización busca evitar fraudes y falsificaciones. “Si los datos no coinciden se podrá impedir la entrada al recinto de esa persona y el bono quedará cancelado”, advierten.

Primeros nombres del cartel

Los primeros nombres del cartel se empezarán a conocer ya este lunes y los siguientes, el martes y el miércoles. Se anunciarán a las 17.00 en los perfiles oficiales del Espacio Zity. Según ha podido saber este diario, el primero que se revelará será el de “el número 1 de la música urbana en España ahora mismo”, con millones de escuchas en Spotify y decenas de miles de seguidores en redes sociales.

De acuerdo con la organización, la venta de entradas para los primeros conciertos confirmados “comenzará el miércoles 12 de junio a las 17.00, tanto ‘online’ como en la tienda física, mientras que las entradas de noche podrán adquirirse desde las 17.00 del jueves 12. “Intentamos, como siempre, llegar a todos los gustos musicales, haciendo hincapié en el público joven, pero sin dejar de lado al resto. Vamos a traer a los mejores grupos indies del momento y la mejor música popo y electrónica. Habrá varios días de música urbana porque entendemos que en un estilo muy demandado hoy en día. Siempre intentamos contratar a los artistas que están más de moda”, explica su promotor, Michel Pérez.