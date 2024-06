Ciclistas y usuarios de patinetes alegarán contra el seguro y el casco obligatorio en Zaragoza

Ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) presentarán una batería de alegaciones contra la futura ordenanza de Movilidad de Zaragoza para evitar el seguro obligatorio para bicis y patinetes o permitir que las bicicletas puedan circular en dirección contraria por calles de sentido único limitadas a 30 kilómetros por hora, una posibilidad que sí aparecía el borrador original del PP y que se eliminó tras el acuerdo con Vox.

Perico Ruiz, miembro de Pedalea, recalca que el Consistorio "no tiene competencias para exigir un seguro de responsabilidad civil a quienes quieran moverse en bicicleta". El Gobierno central ha anunciado recientemente que, en el caso de los patinetes, pasará a ser obligatorio en toda España. "Pero no dice nada de las bicis, y un Ayuntamiento no puede actuar por sí solo. Sería un inconveniente para la proliferación de este medio de transporte", afirma.

El colectivo pedirá suprimir el artículo en cuestión. Ruiz avisa de que si el área de Medio Ambiente y Movilidad no da marcha atrás "se recurrirá" la ordenanza, que podría quedar aprobada en julio. "La Policía tiene que atenerse a la normativa nacional. No podría inmovilizar un vehículo por no tener seguro", asevera.

En cuanto a la doble dirección, cree que "está sobradamente demostrado" que esta medida puede contribuir "a que haya más bicis y las calles sean más seguras". "En otras ciudades como Madrid, Londres o Bruselas está habilitada desde hace años. Nos parece fundamental", agrega.

Desde Pedalea también pedirán poder atar las bicicletas al mobiliario urbano cuando no haya aparcabicis. Es decir, que la norma se quede "tal y como está ahora" y permita hacerlo "si en un radio de 75 metros no hay ninguno y no se inhabilita el elemento en cuestión". "Hasta ahora no ha habido ningún problema", dice.

El colectivo considera, además, que "no hace falta que exista un semáforo específico de bicis en pasos de peatones que no son cruce" –dado que, a su juicio, "bastaría con la pintura de ceda el paso y el paso de peatones en sí mismo"– y pide que los ciclistas "sean tenidos en cuenta en la señalización y la habilitación de itinerarios alternativos en caso de obras". "También presentaremos alegaciones por las luces, que se exigirán durante todo el día. Ya tenemos la normativa nacional que establece que se deben llevar desde el anochecer hasta el amanecer, no hace falta inventar nada", indica Ruiz.

La Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos de Movilidad Personal (Azuvemp) también ultima sus alegaciones. En ellas pedirá "eliminar la edad mínima" de 16 años que se exigirá para subirse a un patinete. Según recalca, para llevar una bicicleta, sea a pedales o eléctrica,"no la hay", por lo que "debería aplicarse el mismo criterio". "Ambos vehículos comparten características similares en términos de velocidad y maniobrabilidad. Imponer una edad mínima a los VMP es incoherente", asegura.

A su entender, esta cuestión "debería ser regulada por una autoridad superior a nivel nacional y no por una ordenanza municipal que genere desigualdades entre los municipios".

Posturas enfrentadas

Los usuarios de patinetes también rechazan el casco obligatorio, medida que "podría tener efectos adversos en la adopción de los VMP como medio de transporte sostenible y eficiente". Según dicen, esto "podría llevar a un aumento en el uso de coches y motocicletas, provocando más problemas de ruido y contaminación".

Al igual que Pedalea, se muestran en contra de la exigencia de cascos con luz o elementos reflectantes, lo que, a su juicio, "generaría inseguridad jurídica y plantearía varios problemas prácticos". "Los cascos homologados actualmente en el mercado no están diseñados ni fabricados con luces o elementos reflectantes integrados. La imposición de esta exigencia en la ordenanza contraviene las normativas de homologación vigentes", exponen.

Desde Azuvemp también instarán a modificar el artículo que dice que los VMP" podrán circular por el centro del carril". Para la asociación, lo correcto sería decir que "como norma general, deberán circular por el centro" para alejarlos de elementos peligrosos como coches aparcados.

Para otros colectivos como Acera Peatonal, se debe proceder a la retirada paulatina de todas las aceras-bici, reclamación que trasladarán tanto en el marco de la nueva ordenanza de Movilidad como en el de la elaboración del nuevo plan de Seguridad Vial.

Además, en lo que respecta a las plazas de aparcamiento para motos –el compromiso es incrementar hasta en un 60% las 11.000 existentes en un plazo de dos años–, insta a seguir apostando por "destinar las colindantes a los pasos de cebra a bicis o motocicletas para garantizar una visibilidad aceptable a conductores y peatones".

Pide, asimismo, "prohibir el estacionamiento de cualquier clase de vehículo en las aceras en cualquier circunstancia" –planteamiento que va en contra de los 24 meses de moratoria pactados por PP y Vox–, y que aquellos que las invadan se enfrenten a multas de 200 euros. Su postura choca con la de Pedalea y Azuvemp, ya que desde Acera Peatonal sí se reclama la "implantación obligatoria de matrícula y seguro tanto para bicicletas como para patinetes".