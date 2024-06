Apenas un tercio de las intervenciones de la Expo de Zaragoza se conservan en buen estado 16 años después

Apenas un tercio de las 20 intervenciones artísticas de la Expo 2008 se conservan en buen estado cuando están a punto de cumplirse 16 años de la inauguración de la muestra internacional. ‘El alma del Ebro’, ‘Manierismo Rococó’ –actualmente en el Seminario–, la ‘Noria Siria’ o la ‘Espiral Mudéjar’ son las que mejor han resistido el paso del tiempo. Pero otras, como las ‘Pantallas Espectrales’, el ‘Banco Ecogeográfico’ o el ‘Mirador del puente de tablas’, están a punto de desaparecer o han sido totalmente vandalizadas.

En muchos casos ni siquiera está claro quién es el titular, cuestión que afecta directamente a su mantenimiento. Las hay, como el llamado ‘Sonic Forest’ del frente fluvial, que acaban de ser limpiadas de grafitis, aunque, en este caso, ni los tubos suenan ni funciona la iluminación. En su momento llegó a ser reparada. Vino incluso el propio artista, pero en la actualidad está inservible.

Otras como ‘Aqua Quo Vadis?’ han desaparecido por completo. Esta "intervención textual", instalada en la cubierta del pabellón siglo XXI, ha sido tapada con placas solares. Costó 156.900 €.

El problema, denuncian desde la Asociación Legado Expo, que acaba de hacer un ‘chequeo’ de todas estas instalaciones, es que en los últimos años "no se ha hecho absolutamente nada" en ninguna de las intervenciones, valoradas, de acuerdo con el colectivo, en "más de siete millones de euros".

Su presidente, Juan Antonio Ibáñez, cree que "no hay duda" de lo que está pasando. "Los primeros años clamábamos al cielo, pero ahora sabemos que nadie se va a hacer cargo de ellas. Están abandonadas a su suerte", dice.

En su opinión, por más que se anuncien planes para dignificar el recinto, lo que verdaderamente se necesita es un mantenimiento "constante". Como ejemplo pone el propio ‘Banco Ecogeográfico’, pasto del óxido desde hace ya varios años. "Se restauró en 2012 y 2015, pero su estado es lamentable. Lo damos ya por perdido", afirma.

La ‘Oreja Parlante’ de Eva Lootz es otro caso similar. "Está destrozada por completo y el daño resulta ya irreparable. Primero fue silenciada debido a las quejas de algunos vecinos y después robaron todos los equipos de sonido", señalan desde la asociación.

De las alrededor de 600 ranas de aluminio reciclado de Miguel Ángel Arrudi que se distribuyeron por el frente fluvial apenas quedan ya una tercera parte, y la escultura ‘The Water Wagon’, originalmente instalada bajo el puente de La Almozara, sigue en dependencias municipales tras aparecer dañada e incompleta en noviembre de 2016 como consecuencia de un acto vandálico en el que fueron serradas y sustraídas algunas piezas.

Entre las excepciones destacan ‘Appearing Rooms’ –el laberinto acuático con chorros de agua de la entrada del frente fluvial creado por Jeppe Hein– o el ‘Descampado’ de Lara Almárcegui, pensado para que se conserve sin tocar durante un periodo de 25 años.

No obstante, ha de tenerse en cuenta, según apuntaIbáñez, que ni siquiera las obras con mejor apariencia están al 100%. Ocurre con ‘El alma del Ebro’, que suele presentar bombillas rotas. También es necesario destacar que, al tratarse de intervenciones artísticas, no pueden ser reparadas por las brigadas municipales. "Muchos artistas conservan los derechos de autor. Por cuestiones legales no se podría actuar sin su permiso", recalca.

Desde la asociación admiten no ser optimistas acerca del futuro de estas obras artísticas. Sus integrantes creen que, como viene ocurriendo en los últimos años, "solo perdurarán aquellas que requieren de menos mantenimiento", mientras que el resto "se conservarán hasta que se pudran o sean retiradas".

Actos por el aniversario

Más allá de las intervenciones, desde Expo Zaragoza Empresarial aseguran que "siempre se está en negociaciones" con el objetivo encontrar proyectos que pudieran dar una segunda vida al legado. Recuerdan, asimismo, que el parque empresarial supera desde hace años el 90% de ocupación.

La Torre del Agua, el pabellón de Aragón y el de España siguen, sin embargo, a la espera de proyectos o de, al menos, un lavado de cara que les permita lucir como lo hicieron hace 16 años. Para recordar aquellos días, desde la Asociación Legado Expo están preparando una serie de actividades que anunciarán próximamente. Entre las ya confirmadas están las visitas gratuitas al acuario –que también está de aniversario– los días 15 y 16 para los socios que se hubiesen dado de alta antes del pasado 30 de mayo.

"Están dejando caer el parque del Agua"

El cierre de Las Playas de la Expo esta temporada como consecuencia de la renuncia del concesionario ha supuesto un nuevo mazado para el parque del Agua. Los pocos negocios que sobreviven confían en no verse afectados, aunque reconocen que este súbito adiós dice mucho del presente y futuro de esta zona verde.

"Lo están dejando caer. Si sigue deteriorándose a este ritmo no sé qué pasará", admite Iñaki Juárez, gerente y director artístico del Teatro Arbolé, instalado desde hace años en la plaza Fluvi.

Como ejemplo pone los juegos infantiles, que tardaron dos años en ser reparados. "La situación ha ido cambiando a peor. Está en un estado de dejadez bastante grande", dice. Para Legado Expo, el punto de inflexión fue "la liquidación de la sociedad Arroba Desarrollo Expo". "Ya no queda nada de lo que fue. Lo han convertido en un páramo. Al final, la gente dejará de ir, lo que perjudicará a los negocios que quedan", afirman.