Una zaragozana recibe una beca de la Caixa de la mano del Rey para cursar un posgrado en EEUU

La estudiante zaragozana Paula Martín Rivero ha sido distinguida con una beca de la Fundación la Caixa valorada en cerca de 100.000 euros para cursar un posgrado en Estados Unidos. Un espaldarazo en su recorrido formativo que Martín ha recibido junto a otros 99 estudiantes de manos del rey Felipe VI en la 42ª edición de un acto desarrollado el pasado viernes en el CaixaForum de Madrid al que asistieron también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el presidente de la fundación, Isidro Fainé.

Los estudiantes que han obtenido esta beca formativa han sido seleccionados por su excelencia académica entre cerca de un millar de solicitantes y algunos de ellos, además, han sido admitidos en algunas de las mejores universidades del mundo.

En el caso de Paula Martín, la zaragozana es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente cursa un doctorado en Diseño Interdisciplinar y Medios en la Northeastern University (Estados Unidos). En este tiempo ha ampliado su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Tecnológico de Monterrey, donde investigó los matices de las narrativas de fronteras globales.

Una investigación que continuó en la University of Nebraska (Estados Unidos). Posteriormente, ha cursado un máster en Investigación en Arte y Creación por la Universidad Complutense de Madrid y con otro máster en Bellas Artes en la Parsons School of Design, The New School (Nueva York, Estados Unidos).

Su doctorado se centra en una investigación sobre el uso del lenguaje como práctica de diseño, lo que contribuye a un discurso simultáneo donde los conceptos teóricos llegan a ser más legibles y accesibles a través de su práctica artística.

"El programa de becas es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Fundación la Caixa. Nació en 1982, un año después de mi incorporación a la entidad, con el objetivo de ofrecer a mentes brillantes de nuestro país la oportunidad de formarse en las mejores universidades de Estados Unidos. Y a lo largo de estos 42 años, el programa no ha parado de crecer, ha incorporado nuevos países de destino y ha sumado, anualmente, nuevo talento a una red de becarios que ya supera las 6.000 personas", ha explicado Isidro Fainé.

Los 978 inscritos se sometieron a una primera fase de evaluación mediante el sistema de 'peer review' -evaluación por pares realizada por personas con competencias similares- y aquellas que recibieron las mejores calificaciones afrontaron entonces una entrevista personal. En la fase de selección intervinieron profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

La inversión por parte de la Fundación la Caixa en la convocatoria del año 2023 ha sido de 10,1 millones de euros y el coste medio de cada una de las becas concedidas para cursar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros.

Desde el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2023, la Fundación ha destinado una inversión acumulada de casi 210 millones de euros a la formación de 3.878 estudiantes en el extranjero.