Tres entidades del barrio organizarán las fiestas de Las Delicias este 2024 tras la polémica con el presidente de la comisión de 2023, que podría haberse apropiado de más de 50.000 euros, incluidos 13.000 € de la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta ahora había trascendido que, para evitar posibles bloqueos de la intervención municipal, una nueva asociación, con un nuevo CIF, se iba a encargar de la programación de cara al mes de septiembre. Así se acordó desde la junta de distrito, que lleva semanas trabajando para que todo esto no termine afectando a los festejos. Según ha podido saber este diario, este año no habrá una comisión de fiestas como tal, sino que serán estas tres entidades las que se encargarán de todo. La que pondrá el nombre será la Asociación Cultural de Costumbres Aragonesas, mientras que la peña Delicias y la asociación de vecinos Manuel Viola figurarán como colaboradoras.

Según los proveedores consultados, una de las razones que daba Jorge S. R. para no pagar era que no le llegaba con la subvención, que en total asciende a 17.000 euros. La programación, sin embargo, no experimentó ningún salto de calidad. “Se intentaron hacer muchas cosas, pero se notaba que faltaba experiencia. No fueron mejores, pero sí más desordenadas”, apunta uno de los residentes más veteranos.

Organizarlas no es cualquier cosa. Ha de tenerse en cuenta que Delicias, con más de 98.600 empadronados, es el distrito más poblado de Zaragoza. Esto tiene su reflejo en las propias fiestas. El año pasado hubo actos desde el viernes 8 de septiembre hasta el domingo 17, con conciertos como el de Los Gandules o Electroduendes y festivales como ‘Las Delicias del rap’, en el que participaron artistas como Sho-Hai.

Para preparar todo apenas quedan ya tres meses, factor al que habría que sumar las posibles reticencias que podrían encontrarse los nuevos organizadores con los proveedores, ya que, en 2023, el entonces presidente dejó a deber desde los barriles de cerveza hasta la iluminación.