La Ofrenda de Frutos de Zaragoza se abrirá a más gente y tendrá "más representación de la ciudad"

La Ofrenda de Frutos, uno de los actos más multitudinarios y emblemáticos de las Fiestas del Pilar, se abrirá este año a más gente y tendrá “más representación de la ciudad de Zaragoza” para hacerla crecer. Es la fórmula con la que trabajan el Ayuntamiento y la Federación de Casas Regionales de Aragón, que esperan cerrar un acuerdo de colaboración “en los próximos días”.

Las partes llevan semanas negociando. La renuncia a montar los puestos de comida estas Fiestas tras sacarlos de la plaza de Aragón -donde llevaban desde el año 2012-, por un problema relacionado con los desagües que ha sido objeto de informes desfavorables por parte del Instituto Municipal de Salud Pública ha obligado a buscar nuevas fórmulas.

Una de las claves estará en la propia Ofrenda, en la que el año pasado participaron un total de 74 ayuntamientos y asociaciones. La idea es dar cabida a los distritos y barrios rurales de la ciudad sin alterar su esencia y distribuir los tiempos, según explican fuentes municipales, en función del número de participantes que se autoricen, una opción que verían con buenos ojos desde la Federación, que seguirá al frente de la organización.

También parece confirmarse que las casas regionales estarán presentes el día del Pilar en el escenario de la Fuente de Goya, donde harán gala del folclore de las distintas regiones españolas. A cambio, recibirán una contraprestación económica por parte del Consistorio que, por el momento, no ha sido concretada.

En las últimas semanas, varias entidades habrían ofrecido ayuda a las casas para poder montar las casetas, que les reportaban unos ingresos imprescindibles para seguir subsistiendo y contribuyendo a causas sociales. La decisión, sin embargo, es firme.

Tras caducar el convenio llegaron a valorarse emplazamientos alternativos como el recinto Expo, el entorno de La Romareda, Gran Vía, la plaza de San Francisco o la arboleda de Macanaz. Ninguno convenció -no garantizaban la misma visibilidad y muchos tenían problemas con las tomas de luz-, y estando ya en junio, no quedaría tiempo para sacar todo el trabajo necesario adelante, ya que las carpas “no se pueden montar de un día para otro”.

La Ofrenda no ha estado en peligro en ningún momento, dado que, desde un principio, el Ayuntamiento aseguró que iba a seguir trabajando “de la mano” de las casas para encontrar una solución. La Federación, de hecho, espera volver a montar los puestos el año que viene, aunque por ahora no se ha concretado la fórmula ni la posible ubicación. Entre sus integrantes sobrevuela la idea de apostar por una única carpa que agrupe a todas las casas en vez de seguir con casetas individuales, aunque, para eso, necesitarían un patrocinador. De lo contrario, les resultaría muy difícil asumir los costes de montaje, agua, luz y seguridad, ya que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de ayuda económica o subvención.

En cuanto a la plaza de Aragón, todo apunta a que no volverá a acoger eventos gastronómicos de estas características. Según explicaron en su día desde el Ayuntamiento, los técnicos llevaban años alertando de los problemas con los desagües, de ahí que este 2024, con el convenio ya caducado, se haya tomado esta drástica decisión.