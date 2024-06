Comienzan las obras de ampliación del Espacio Zity para las fiestas del Pilar de Zaragoza: más parquin y luces inteligentes

A las 12.00, con calor sofocante, en las siete hectáreas del recinto ferial de Valdespartera solo se veían este viernes operarios y algún deportista despistado. El sol caía a plomo y nada invitaba a disfrutar de un mar de asfalto y vegetación achicharrada. Es de interés público un mes al año, pero que solo sirve para lo que se diseñó: acoger las atracciones, el circo, la Feria de la cerveza y el Espacio Zity de las Fiestas del Pilar. La renovación de las concesiones en el ferial de Valdespartera implica cambios, y en la zona trabajan ayer los operarios municipales y los del concesionario para llevarlos a cabo.

El Espacio Zity pasa de 24.684 metros cuadrados a 35.775, al incluir parte del vial perimetral del suroeste y una parte de la parcela que es necesario acondicionar ahora. Al aumentar la superficie, se ha tenido que ajustar la instalación eléctrica y de iluminación a la ampliación. Trabajadores municipales revisaban este viernes en el ferial las columnas de luz. Al haber una mayor potencia, el suministro eléctrico cuenta con un presupuesto extra de 250.000 euros.

La iluminación en todo el recinto va a aportar una mayor seguridad al incorporar sistemas inteligentes que permitirán detectar concentraciones de gente y ajustarse según las horas. Los trabajos que se realizan en estos momentos afectan, principalmente, al alumbrado, la nivelación de los terrenos y las catas para deectar dónde están las tuberías de agua.

La adaptación del terreno deberá realizarla el concesionario según el proyecto que se haya aprobado y, aunque tendrá que solicitar autorización al gestor municipal, correrá a su cargo. También deberá reponer el vial perimetral de seguridad por el lado de la ampliación. El Ayuntamiento cifraba el acondicionamiento de los terrenos en unos 385.200 euros, una cantidad que se considera como abonada anticipadamente en especie.

Aumentará la distancia del Espacio Zity con la Feria de la Cerveza y se constituirá una amplia zona de seguridad, de unos 15.500 metros cuadrados. Junto a ella, habilitarán tres zonas de parquin de 25.500, 12.000 y 4.500 metros cuadrados.

Así se distribuirán los espacios del ferial

El impacto del ruido se aminorará gracias a la ubicación de las carpas y al diseño del feria. Aunque habrá que esperar a que lleguen las fiestas para conocer si de verdad funcionan. Y es que los vecinos siguen teniendo muchas dudas. Desde la asociación Los Montes de Valdespartera siguen reclamando que se traslade el recinto a otra zona y se transforme en un gran parque de siete hectáreas, un "pulmón verde" para el barrio y para Zaragoza. Es lo que considera Adolfo Lahoz, su presidente, que lamenta que apenas tengan en cuenta a los residentes cuando son los que sufren las molestias.

No contemplan la posibilidad de que el desierto de asfalto pueda tener un uso combinado el resto del año. En verano, cualquier opción queda descartada porque no hay ni una sola sombra. "Queremos que se vaya y que nos construyan el centro deportivo municipal Sur. No necesitamos más potreros", señala. Cree que el uso del espacio como recinto ferial es el "más rentable" para todas las corporaciones que han pasado por el Ayuntamiento.

Al ampliar el Espacio Zity, que tendrá capacidad para 5.000 personas más (serán 30.000 en total), los vecinos creen que serán mayores los problemas de movilidad y de limpieza. Los tres párquines provisionales no ayudarán a rebajar los botellones. "Seguirán en la zona de los Lagos. Los hace la gente joven que va al ferial en tranvía", lamenta.

Consideran en el Ayuntamiento que el redimensionamiento del ferial, con mejor iluminación, más seguridad y parquin, podría ser un aliciente para organizar más eventos en el recinto a lo largo del año. Será, en todo caso, una opción que todavía habrá que explorar cuando pasen las fiestas.