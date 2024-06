Calor y baños "sin agobios" en el primer día de piscinas en Zaragoza

Zaragoza ha inaugurado este sábado la temporada de piscinas sin agobios, pero con los mejores sitios cogidos desde primera hora. En total han abierto 21 de los 22 centros, ya que el Huevo, que está aprovechando el fin de semana para trasvasar los 500.000 litros de agua del vaso cubierto al exterior, lo hará el lunes.

A las 12.00 ya había cerca de 250 bañistas en las piscinas del Actur, una entrada "normalica", pero "mejor de lo esperado" dada la previsión del tiempo, comentaban desde las taquillas. Para tener todo a punto se ha estado trabajando "durante meses", explicaba el jefe del centro deportivo municipal, Francisco Picón. "Llevamos desde septiembre, cuando terminamos la anterior temporada. Hay que tener en cuenta que estas son unas instalaciones vivas y hay que cuidar el césped, las plantas... En los dos últimos meses se intensifica la carga, ya que hay que preparar la depuradora y las propias piscinas", apuntaba.

Por su experiencia, el de este 2024 ha sido un primer día de baño "más tranquilo" que en años anteriores. "Parece que, con el tiempo que daban, la gente se ha cohibido un poco", reconocía.

Por la mañana, todas las piscinas estaban en verde, según los datos de aforo de la aplicación Deportes ZGZ, con 387 usuarios en La Granja -con capacidad para 2.679-, 289 en Gran Vía, que puede albergar 1.298 bañistas y 239 en el CDM Alberto Maestro (1.436), por citar tres ejemplos.

Yana Escorihuela y Rubén López se han acercado hasta el Actur con sus amigos, todos de 16 y 17 años, para pasar el día. "Somos de Las Fuentes y San José, pero les he convencido para venir aquí", decía él. En el césped no faltaba de nada. "Tenemos patatas, palomitas, bebida, la baraja del ‘Uno’, gafas de sol... Llevamos idea de quedarnos a comer. Tenemos muchas ganas de darnos un baño", afirmaban.

Ventura de la Rubia ha acudido "desde el Portillo". "Antes iba a las piscinas de Santa Isabel, pero no quería coger el coche e ir en bus era un suplicio. Aquí estoy muy contenta, todo está muy bien cuidado y la gente es muy amable", decía mientras se refrescaba con un pulverizador. "Ahora toca un poco de sol para coger moreno, pero con la sombra bien cerca por si acaso", bromeaba.

A pocos metros, Iluminada Palacios y María Prados, madre e hija, aprovechaban para echarse "bien de crema". "Somos del Actur y venimos siempre que mi trabajo me lo permite", apuntaba esta última. Apenas una hora después de la apertura de puertas ya se había dado el primer baño. "El agua está muy buena. O al menos, a mí, que estoy acostumbrada a ducharme con agua fría, me lo ha parecido", señalaba.

Asun Salcedo y Nieves Iso lo confirmaban desde el agua. "Se está de maravilla. Ahora mucho mejor que en julio con tanto campamento", agregaban. Las dos son ya unas veteranas. "Vamos incluso pidiendo mejoras. El reloj que han colocado junto al puesto de los socorristas lo reclamamos nosotras", comentaban.

Otros, como Enrique Vela, han acudido con sus hijos Lucas y Pablo, de 13 y 11 años, respectivamente. "Aquí se lo pasan muy bien y descansan del cole, aunque luego en agosto se aburren y ya no quieren venir", indicaba.

Para Laura, de solo un año, la de este sábado ha sido su primera vez en la piscina. "Somos de Parque Goya y tenemos piscina comunitaria, pero no hay vaso de chapoteo como aquí. He traído comida, pero estaremos más o menos en función de lo que me cansen", contaba su madre, Ángela Moreno, junto a su otra hija, Irene, de cuatro años.