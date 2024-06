El joven aragonés que emociona al dedicar su graduación a su abuelo: "Todo se lo debo a él"

El día de su graduación en Medicina, el zaragozano Daniel Gimeno quiso tener un detalle muy especial con una de las personas más importantes de su vida: su abuelo, Antonio Lázaro. Lo que jamás imaginó es que este gesto iba a convertirle en viral, llegando a casi tres millones de personas en las redes sociales en apenas tres días. El joven, todavía “en una nube”, nos atiende desde la Costa Brava, lugar hasta el que se ha desplazado con varios amigos para intentar disfrutar de una semana de descanso antes de dar comienzo al MIR. “La verdad es que está siento todo muy raro”, admite, entre risas. Y es que la pasada noche, en broma, uno de sus compañeros le decía: “Solo te falta salir en HERALDO”. Ya no.

Todo ocurría el pasado sábado, 1 de junio, tras el acto de graduación en Medicina por la Universidad de Zaragoza que tenía lugar a eso de las 12.00 de la mañana en el Auditorio de la capital aragonesa. A la salida, el zaragozano de 24 años decidía colocarle a su abuelo, Antonio (82) la banda de color amarillo en torno al cuello. Un acto de agradecimiento por todo lo que ha hecho por él. “Desde que tenía un año, mi madre y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos. Mi madre tenía que trabajar todo el día, así que ha sido siempre él. El que me ha llevado al colegio, al parque. El que me daba de merendar y me ayudaba con los deberes. Todo lo que soy se lo debo a él”, reconoce.

Y es que, en parte, Daniel siente que ha cumplido un sueño importante para su abuelo al lograr terminar un grado universitario ya que es la primera persona de su familia que llega a la Universidad. “La verdad es que no pudimos hablar mucho en ese momento porque nos íbamos a echar a llorar. Fue un abrazo muy largo, casi eterno. Tan solo recuerdo que me dijo que estaba muy orgulloso de mí”, rememora.

Daniel Gimeno, en la escalinata del edificio Paraninfo, el día de su graduación en Medicina. H. A.

Sin embargo, el joven reconoce que esto es, más bien, al revés. “El que está orgulloso de él soy yo por todo lo que ha conseguido viniendo de una familia humilde, y de lo que ha hecho por mí. Creo que nunca voy a poder agradecérselo del todo”, añade, emocionado. Y continúa: “Mi abuelo siempre me ha cuidado, y ahora, como médico, podré hacerlo yo por él”.

Vecinos del barrio de San José, su familia materna procede de Villareal de Huerva, cerca de Daroca. “Son los herreros del pueblo, viene de una familia de herreros de toda la vida”, afirma el joven. También de allí atesora maravillosos recuerdos de infancia, sobre todo de las largas tardes de verano capturando crías de pájaros, las cuales alimentaban y luego volvían a poner en libertad, o cuando nevaba y su abuelo era “el único de todo el pueblo” que lo esperaba, sentado en un banco del parque, mientras jugaba con la nieve: “Lo hacía por mí, porque me hacía ilusión, como siempre”.

Daniel Gimeno posa junto a su abuelo, Antonio Lázaro, el día de su graduación en Medicina, junto al Paraninfo de la Universidad de Zaragoza H. A.

Además, en su opinión también tuvo en buena parte de culpa el hecho de que, cada tarde, se pegasen horas y horas viendo juntos los documentales de La 2. “Así descubrí que me encantaban los animales y mi pasión por la biología. Luego la vida me llevó por la medicina, pero todo viene de ahí”, añade, convencido.

Y qué mejor que compartir este sentimiento de profundo agradecimiento a través de sus redes sociales con este emotivo vídeo que ya roza los tres millones de reproducciones en Tik Tok al ritmo de un conocido tema de El canto del loco. “Jamás lo hubiera imaginado. Era algo que hacía para mí, para tener el recuerdo”, asevera. ¿Lo más bonito? Los comentarios de la gente: “Me dan la enhorabuena por tenerlo, me dicen que ojalá pueda disfrutarlo muchos años… es muy emocionante”, añade.

El homenaje del graduado en Medicina Daniel Gimeno a una de las personas más importantes de su vida, su abuelo, acumula tres millones de reproducciones. El homenaje del graduado en Medicina Daniel Gimeno a una de las personas más importantes de su vida, su abuelo, acumula tres millones de reproducciones.

Un abuelo muy moderno

Ahora llegaba la segunda parte. Explicarle a un octogenario que se había hecho viral en redes sociales. “Le mandé un mensaje y le dije lo que había pasado, y que luego se lo explicaba en casa. Enseguida me hizo una videollamada, porque mi abuelo es muy moderno. Hasta sabe aceptar las ‘cookies’”, explica, entre risas.

Y es que, aunque seguramente haya cosas que se le escapan, para Antonio leer la retahíla de mensajes bonitos y buenas palabras también está siendo muy emocionante. “Cuando me llamó estaba llorando. Y la verdad es que todo esto que estamos viviendo me ha servido para darme todavía más cuenta, si cabe, de la gran suerte que tengo”, concluye.