Apagón telefónico en Uncastillo: "Llevamos 48 horas colgados con miedo a que pase algo"

Uno de los municipios con mayor actividad y turismo del Prepirineo aragonés, declarado Conjunto Histórico Artístico desde hace casi sesenta años, lleva desde el pasado miércoles incomunicado por vía telefónica, con todas las consecuencias que a día de hoy ello acarrea. Se trata de Uncastillo, una población de algo más de 600 habitantes de la comarca de las Cinco Villas donde empiezan a estar “muy hartos” de estos ‘apagones’. Porque como explica su alcaldesa, Teresa Pueyo, “estas averías se han convertido en algo demasiado habitual”. Y temen que, en una población como esta, con tanta gente mayor, algún día puedan “pagarlo caro”.

Según explican desde el Consistorio, los problemas comenzaron el pasado 5 de junio, cuando dejaron de funcionar tanto los teléfonos móviles como los fijos. “Solo funciona el wifi dentro de los edificios, pero es que aquí hay muchos vecinos mayores que no lo tienen contratado”, explica preocupada la regidora. “Llevo en contacto directo con la compañía telefónica desde el primer momento. Me dicen que han localizado ya el problema en una de las antenas que da servicio al pueblo, pero primero me explicaron que lo solucionarían en 24 horas y ahora ya no se atreven a darme fecha”, señala. "Llevamos 48 hora colgados con miedo a que pase algo", apostilla Pueyo

Los municipios más próximos a Uncastillo son Luesia (13 km), Sádaba (15 km) y Sos (19 km), en los que en principio no tienen problemas de telefonía. “Aquí llevamos mucho tiempo con averías. El servicio es bastante deficiente, pero nos pasan la factura igual que a todos. Si los equipos están obsoletos, que inviertan y los sustituyan”, se queja Teresa Pueyo. La alcaldesa insiste en que son muchos los afectados por estos ‘apagones’. “Los primeros, los vecinos más mayores, mucho de los cuales tienen a sus hijos en la ciudad y no pueden hablar con ellos. Pero es que no podemos trabajar en el Ayuntamiento, no pueden hacerlo algunas empresas y tampoco en el coworking… Tampoco pueden coger reservas los restaurantes y alojamientos turísticos, de los que vive mucha gente”, recuerda.

La regidora asegura que han visto a los operarios de la compañía telefónica trabajando en la reparación de la antena, pero le inquieta no saber cuánto tiempo más van a seguir sin servicio. “El próximo domingo son las elecciones europeas -apunta-. Y a estas alturas, como no nos aclararan si el problema con los teléfonos persistirá, tampoco podemos saber si podremos transmitir los resultados de las mesas electorales de Uncastillo”.