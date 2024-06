Pesca una carpa 'royal' de 27 kilos en un embalse de Zaragoza: "Es el pez de una vida"

Como buscar una aguja en un pajar. Así es adentrarse en el embalse de Ribarroja, en Mequinenza, en busca de las exclusivas carpas 'royal' que habitan en él. La constancia y tenacidad de Rafa Pulido han hecho que se haya convertido en el afortunado al haber sido capaz de pescar este ejemplar de 27 kilos.

Su excursión comenzó como una jornada de pesca de lo más normal. "Llegué con todo pensando como siempre que voy en busca de carpas, tenía decidido qué cebo, cómo me iba a colocar y donde", explica a HERALDO Pulido, de 25 años.

Sin embargo, esos planes se empezaron a truncar por la presencia de una gran multitud con su mismo objetivo, a pesar de ello decidió pasar la noche allí. "Dormí en la zona y cuando me desperté no me gustó el ambiente que había. Entonces lancé el dron para localizar algún punto para estar solo y tranquilo que es lo que busco cuando voy a pescar". Así, recogió todos sus enseres y corriendo se cambió de posición, lo que le trajo la mejor de las suerte.

Tras doce horas haciendo guardia y tres carpas comunes pescadas, el sábado 1 de junio se hizo con el mayor de los trofeos, aunque le tocó luchar: "Me tiré peleando treinta minutos, tuve que meterme al agua con la barca porque no era capaz de meterla en la sacadera", recuerda. "Sentía que se me iba a salir el corazón por la boca, no sabía si reír o llorar".

Rafa Pulido, con la carpa 'royal' de 27 kilos en el embalse de Ribarroja Rafa Pulido

Una vez que pudo hacerse con ella logró dejarla en la moqueta para no hacerle daño: "En el momento que la dejé en la moqueta comencé a ser consciente de lo que acababa de pasar", señala. "Estaba que no me lo creía". Tras las fotos de rigor y como es habitual, la carpa fue devuelta al embalse.

Como explica Pulido, este tipo de peces son muy raros de encontrar, hay alrededor de diez en ese punto aragonés y este joven consiguió hacerse con uno: "Es el pez de una vida". "Como pescador, si me pidieras que te dibujara cual sería el pez de mi sueños, te dibujaría ese", señala.

Este joven cordobés afincado en Zaragoza por su trabajo de militar lleva pescando desde los 12 años y así lo retrasmite en sus redes sociales (@pulidocarp). En sus cinco años aquí centrado en pescar carpas admite no haber pescado nada igual.