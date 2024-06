La Cartuja Baja de Zaragoza se prepara para un pleno intenso: un mensaje en las redes enfrenta al PSOE y a Vox

El ambiente está muy caldeado en La Cartuja Baja, que se prepara para vivir este viernes por la tarde un pleno de la junta vecinal bastante intenso. Tal es así que han convocado a los residentes en el refectorio del monasterio, reconvertido en espacio cultural, y se espera que asistan unas 200 personas.

Informa el alcalde pedáneo, José María Lasaosa, de que el vocal de Vox ha presentado una interpelación para reprobar que se difundiera un comunicado por redes sociales en el que, según opina, se "exceden sus competencias" al hablar en nombre de la junta vecinal sin haberlo consultado. "No quisieron asumir ninguna competencia y trabajar en el día a día y piden ahora que se les comunique cualquier gestión", denuncia Lasaosa. Lamenta, además, que "no se implican y no colaboran en nada" y que critiquen ahora a una vocal que, de forma voluntaria, está disponible las 24 horas del día.

Lasaosa señala que les ha costado mucho "despolitizar" la junta vecinal y que ahora llega una persona que "intenta tirar por tierra la dedicación de mucha gente polarizando".

Defiende su interpelación Daniel García, de Vox, que explica que no podrá asistir este viernes al pleno y la defenderá en el siguiente. "Es una protesta. No se puede publicar en las redes sociales sin haber consultado con todos los miembros de la junta", critica. El vocal de Vox pide al alcaldes y los vocales del PSOE que "den ejemplo de democracia e informen siempre al resto de la corporación antes de hacer público un comunicado". "¿Piensan informar a todos los representantes de los grupos municipales que conforman la junta vecinal? ¿Antes o después de acometer actuaciones o publicar en su nombre comunicados si el consentimiento de todos los que conforman la misma?¿Va a reprobar a su vocal en consecuencia?", interpela.

La polémica se ha desatado por un comunicado que se publicó en nombre de la junta vecinal el 11 de marzo en el que, junto a varias fotografías y tras recibir quejas de los residentes, se señalaba: "Estamos encantados de que se disfruten los espacios al aire libre del barrio para quedadas, cumpleaños y cualquier otra celebración pero no con este resultado... Así ha aparecido esta mañana el parque de La Chopera. Vaya falta de educación, de civismo y de respeto. Acciones como esta limitan nuestras posibilidades de poder disfrutar de un espacio público".

A media mañana, habían limpiado las instalaciones y se colgó un segundo mensaje, en el que decía: "Las madres y los padres del grupo de jóvenes que estuvieron el sábado en el parque de la Chopera, en cuanto han visto cómo dejaron todo, han ido con sus hij@s a limpiar pintadas y recoger resto de basura haciéndoles ver la importancia de disfrutar del espacio público, dejándolo en las mismas condiciones como lo encontraron y así intentar cuidar, lo mejor posible, nuestro entorno y el medio ambiente". Y con fotos se mostraba que estaba todo limpio.

En el pleno se debatirá, también, sobre un proyecto para cambiar la línea fría del comedor por una cocina. El proyecto surgió a través de un proceso participativo en 2021, y quedó bloqueado tras el 28 de mayo de 2023 con el cambio en el Gobierno de Aragón. El colegio de La Cartuja cuenta con 150 alumnos y el presupuesto para la cocina rondaba los 70.000 euros. El barrio rural iba a aportar la mitad, a través del convenio del Ayuntamiento de Zaragoza con la DPZ, pero aún no han logrado un acuerdo con la DGA. La dirección del colegio y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos también intervendrán el en pleno.

Desde la alcaldía del barrio rural se llevará, también, a la sesión la propuesta de habilitar unos espacios deportivos en la antigua Sala Capitular de La Cartuja, que adquirió en diciembre por 60.000 euros el Ayuntamiento de Zaragoza gracias, dice Lasaosa, al trabajo del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y sus técnicos. El edificio consta de dos plantas diáfanas y proponen habilitar salas para yoga, pilates y gimnasia.