El exalcalde Pedro Santisteve recibirá la Medalla de Oro de Zaragoza el 27 de junio

El exalcalde de Zaragoza Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) recibirá la Medalla de Oro de la Ciudad en el pleno del próximo 27 de junio. Se trata de un reconocimiento que en las últimas décadas ha sido concedido a Luis Gómez Laguna hasta Mariano Horno, Miguel Merino, Ramón Sainz de Varanda, Antonio González Triviño, Luisa Fernanda Rudi, José Atarés y Juan Alberto Belloch.

La fecha se ha confirmado este jueves en junta de portavoces. La Medalla de Oro, recuerdan desde el Consistorio, es la máxima distinción que contempla el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza para personas que han prestado servicios relevantes a la ciudad. Esta, no obstante, no ha estado exenta de polémica, ya que cuando se sometió a votación, los cuatro concejales de Vox optaron por salirse del salón de plenos para no votar a favor o en contra y permitir que saliese por unanimidad con los votos de PP, PSOE y ZEC. Entonces, el portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, dijo: "Somos más es más elegante que ustedes. Ha habido alcaldes que recibieron la medalla y no votaron ni CHA ni IU. Hemos permitido que se conceda”.

Santisteve fue alcalde de la ciudad de Zaragoza entre junio de 2015 y junio de 2019, un mandato en el que, entre otros proyectos, se impulsó la reforma del Mercado Central. Además, durante su última etapa en el Consistorio ejerció como portavoz de ZEC.

Antes de sus años como alcalde, Santisteve (Zaragoza, 1958) desarrolló su trayectoria profesional como abogado especialista en derecho penal y penitenciario, y profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Según explicó el concejal Suso Domínguez, también de ZEC, Santisteve enseñó "la importancia de lo colectivo, que la ciudad era una segunda piel una red para jóvenes, mayores y personas sin recursos".