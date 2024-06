Detenido en Zaragoza con una navaja prohibida, hachís y una orden de ingreso en prisión

La Policía Local de Zaragoza detuvo el pasado martes a J. M. G. M., un hombre de 36 años sobre el que había una orden en vigor de ingreso en prisión por un delito de con robo fuerza. Entre sus pertenencias, los agentes encontraron tres navajas, una de ellas prohibida, y un paquete de 77,4 gramos de hachís.

El arresto se produjo en el paseo de los Infantes de España, en el distrito de Casablanca. Una patrulla de la unidad de motoristas en funciones de prevención de la seguridad vial observó a un vehículo realizando una maniobra que los agentes interpretaron como evasiva, por lo que optaron por seguirle hasta dar con él ya correctamente estacionado.

Las navajas y el hachís encontrado en la mochila del detenido. Policía Local de Zaragoza

En ese momento se bajó del automóvil J. M. G. M., que ocupaba la posición del copiloto y que quiso marcharse rápidamente del lugar. Sin embargo, fue interceptado. Al pedirle los policías que se identificase, éste primero dijo no recordar su DNI y después enseñó uno que se descubrió que no era suyo. Posteriormente, en una bolsa que había dentro del vehículo se encontró su auténtica documentación, con la que se pudo corroborar la orden de detención e ingreso en prisión que pesaba sobre él, un envoltorio de plástico con una sustancia vegetal compacta que resultó ser hachís, diversas herramientas y las navajas. Una de ellas era automática, tipo que no está permitido en España.

Por su parte, el conductor del vehículo fue sometido a un control de consumo de drogas en el que dio positivo. Además, las ruedas del coche estaban en mal estado. Ambas circunstancias le han supuesto dos denuncias administrativas.

J. M. G. M. fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública y en cumplimiento de la orden de detención e ingreso en prisión. Además, el vehículo quedó inmovilizado en el depósito municipal.