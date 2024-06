Las Alfonsadas de Calatayud contarán con 200 recreacionistas y 900 personas en sus haimas

La cuenta atrás para el inicio de las Alfonsadas, que recrea la toma y rendición de Calatayud ante Alfonso I el Batallador en 1120, ya está oficialmente en marcha después de la presentación de su programa de actos, realizada este jueves por la tarde en el salón de plenos de la casa consistorial de la plaza de España. Un acto ya tradicional en el que se ha realizado el traspaso de coronas entre los actores que encarnaron a los reyes de 2023 y los de este año y al que ha acudido Manuel Micheto, nombrado como caballero de honor de la vigésima edición. Para esta entrega, la organización estima una participación en entre las 30 haimas de unas 900 personas, a las que se sumarán unos 200 recreacionistas.

Desde la nueva junta de la Asociación Medieval Alfonso I, que tras su renovación sigue coordinando la confección de la fiesta, se ha valorado la dedicación y el trabajo constante de Micheto por la ciudad. "Fue concejal, se ha jubilado recientemente como médico, pero es escritor, fotógrafo y una persona muy implicada con la cultura de la localidad", recordaba José Luis Frisa, presidente de la organización. Ante su nombramiento, quien fuera uno de los impulsores de la restauración del Mesón de la Dolores confesaba tener un contraste de sentimientos: "Es un reconocimiento y una responsabilidad". En su intervención, Micheto agradecía el nombramiento y recordaba que no está claro si la ciudad se rindió o fue tomada en el siglo XII.

"Cuando me lo comunicaron me quedé anonadado, pero me costó un segundo decir que sí", valoraba quien es académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y colaborador del suplemento Artes & Letras de HERALDO, además de coordinador del club de lectura de la UNED en Calatayud. Tampoco dejaba escapar en su discurso la oportunidad de dar un toque de humor y apuntaba a qué vestimenta va a llevar: "Un traje de moro ya que la escasez capilar no concuerda con lo habitual de un caballero cristiano de la época y así el turbante me protegerá la cabeza", puntualizaba entre la risa generalizada de los asistentes y poco antes de recibir la escultura de Alfonso I, obra de Luis Moreno Cutando.

Antes de la cita, la organización visitará los colegios con personas vestidas de las tres culturas y con el cabezudo de Alfonso I: Francisco de Goya (7 de junio), Salvador Minguijón (12 de junio), Santa Ana (17 de junio), Baltasar Gracián (18 de junio) y Augusta Bílbilis y Segeda (19 de junio). A eso se añaden en colaboración con el Ayuntamiento y la Uned: la presentación del cómic 'Almogávar' de Carlos Polite, el 17 de junio a las 19.00 en la biblioteca; la charla 'El ejército de Alfonso I en la conquista de Calatayud', de Darío Español, el 18 de junio a las 19.00 en la Uned; y la charla 'El Batallador, una idea y muchos enemigos, de Eloy Morera, el 19 a las 19.00 en la Uned.

Dentro de la programación, la apertura seguirá haciéndose el jueves por la noche, día 20 de junio, en el castillo mayor, con la representación 'El maestro de obras de la Torre Alabarrana', actualmente en proceso de restauración. Ya el viernes se abrirá el campamento recreacionista y el mercado, a las 17.00, antes de que a las 19.00 se lea el pregón. Será el pistoletazo de salida a una veintena de actividades con escenas teatralizadas, pasacalles y animación que se repartirán por el casco histórico de la ciudad. Por las noches, en la plaza del Olivo actuarán Upsala (viernes) y Lurte (sábado).

Romacho, Micheto y Frisa durante la presentación de las Alfonsadas 2024 JZ

"La principal novedad este año es que el domingo por la mañana será la lectura de los fueros y cuando acabe se realizará un 'abrazo por la paz', para ensalzar que Calatayud fuera lugar de convivencia entre distintas culturas más en el momento convulso que vivimos", puntualizaba Frisa. También destacaba la recreación de una batalla medieval, que acogerá la plaza del Fuerte el sábado 22 a las 11.00, la ampliación del recorrido del desfile triunfal del sábado por la tarde hasta el paseo Cortes de Aragón.

Por su parte, la concejal de Turismo, Olga Romacho, a quien Frisa transmitía el agradecimiento general, valoraba el esfuerzo de todos los participantes y de la propia organización. Así, consideraba que será una celebración "multitudinaria" y calificaba de "acertada" la decisión de nombrar a Micheto como caballero de honor.