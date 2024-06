Absueltos dos acusados de extorsionar a una mujer para cobrarse las deudas del marido en Zaragoza

No hay pruebas de que Jesús L. A., de 40 años, y Alfredo C. R., de 53, amenazaran a una mujer para que se hiciera cargo de las deudas de su marido, ya fallecido, por drogas, prostitución y juego. Ni tampoco de que el finado tuviese esas deudas ni la intimidaran para que les pagara 18.000 euros, cuantía que la denunciante aseguró que le habían exigido.

Para el juez del caso, es “indiscutible” que ambos acusados se presentaron en la tienda regentada por la vecina de Zaragoza, pues ambos lo reconocieron en el interrogatorio y además fueron grabados por las cámaras de seguridad instaladas dentro. Pero, como señala el magistrado en su sentencias, “a partir de ahí las versiones fueron opuestas”.

La mujer denunció que, el 2 de noviembre de 2022, dos hombres se presentaron en su establecimiento y le exigieron 18.000 euros, una cantidad que, le dijeron, su marido adeudaba al dueño de tres prostíbulos y que tenía que abonar ellas, por las buenas o por las malas.

En la sentencia, el magistrado recoge que la denunciante expuso en el juicio que su marido -del que se había separado- había mantenido relaciones con una mujer que ejercía la prostitución y se había visto envuelto en una espiral de alcoholismo, drogas y ludopatía. No obstante, cuando se produjo la visita de los acusados ella no sabía de qué le hablaban, pero cuando realmente se asustó fue dos días después al recibir una llamada de un desconocido supuestamente ruso que dijo llamarse Ivanov y que la amenazó con hacer daño a su hijo.

Por su parte, los acusados declararon en la vista oral que accedieron al establecimiento para comprar sin más y que Jesús L. A., que sí conocía al marido de la denunciante y sabía que se había suicidado, lo comentó con ella “para decir que lo sentía”, pero sin requerirle ninguna deuda, como recoge el fallo judicial.

Para el magistrado del Penal número 2, el visionado de las cámaras de seguridad no permite dar más peso a la versión de la denunciante, pues no hay audio, con lo que no es posible saber qué hablaron. Describe que Alfredo C. R. permaneció callado y a Jesús L. A. se le ve mover los brazos, pero “no da la impresión de que grite o haga gestos amenazantes” y parece que habla con tranquilidad. Además, en ese momento entró otra cliente que la mujer atendió con “aparente” normalidad. A la causa no ha ayudado que no se pudiera identificar el número desde el que llamó el tal Ivanov que, en cualquier caso, no se ha podido relacionar con los acusados.

La sentencia explica que, aun en el supuesto de que se considerase acreditado que Jesús L. A. le reclamara esa cantidad, tal petición no constituiría delito, pues sería necesario que hubiera violencia o intimidación para obligar a que saldara la deuda, algo que en las imágenes no se observa. Por lo tanto, tal y como mantuvo el abogado de los dos acusados, Juan José Serra Peñafiel, al no conocerse el contenido de la conversación y no haberse probado que durante la misma hubiera violencia o intimidación, ni que el número del desconocido fuera suyo, no cabe otra cosa que la absolución.

Los acusados tienen numerosos antecedentes policiales y penales por delitos como robos con fuerza, lesiones, violencia doméstica y de género, apropiación indebida, tráfico de drogas, ocupación ilegal y contra la seguridad vial.