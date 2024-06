El presidente de la comisión de fiestas de Las Delicias ‘aparece’ y se persona en el juzgado

El presidente de la comisión que organizó las fiestas de Las Delicias en 2023, Jorge S. R., que estaba siendo buscado por la Policía tras una denuncia relacionada con las cuentas de los festejos, ha aparecido. Este pasado martes se presentó en el juzgado al conocer la noticia publicada por HERALDO DE ARAGÓN de que había sido denunciado por miembros de la comisión por presunta apropiación indebida de 13.000 euros de la subvención del Ayuntamiento, además de otras cuantías correspondientes a impagos a distintos proveedores de las fiestas del año pasado tales como gastos de iluminación, cerveza, ferias, charanga o actuaciones musicales que podrían superar los 50.000 euros

La denuncia fue presentada el pasado 17 de mayo y el asunto lo estaba investigando el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, el cual había emitido una orden de búsqueda al no dar con su paradero, orden que sigue en vigor hasta que no sea desactivada. De hecho, además de personarse en la causa, el primer escrito presentado por su abogado, Miguel Guillén Llovería, ha sido para solicitar al juzgado que libre un oficio a la Policía comunicando que su cliente está a disposición del magistrado del caso, el titular de Instrucción número 7, Rafael Lasala.

El letrado transmitió a este diario que su representado ni ha estado en paradero desconocido ni se ha apropiado de dinero ajeno ni se ha enriquecido con la organización de las fiestas ni ha cometido ningún delito. Miguel Guillén explicó que lo que ha ocurrido es que las cuentas “no cuadran” porque se recaudó menos de lo previsto y ahora la comisión “no quiere asumir las deudas”. “Pero no existe ningún agujero ni él se ha metido el dinero al bolsillo. Es un asunto, en todo caso, civil”, afirmó. El abogado quiso aclarar que Jorge S. R. ha estado todo este tiempo perfectamente localizado en casa de su novia y en su lugar de trabajo.

No mantienen lo mismo los denunciantes, que insistieron en los problemas que han tenido para contactar con el presidente de la comisión durante los meses pasados para preguntarle por las facturas que les pedía el Ayuntamiento y poder justificar el cobro de la subvención, y por las reclamaciones de otros proveedores, como la Zaragozana, que dejó 80 barriles de cerveza a crédito por importe de 27.000 euros.

Por esa razón, acabaron presentando una denuncia por presuntos delitos de malversación, apropiación indebida y usurpación de estado civil en relación a las firmas de algunos de los miembros de la comisión que figuran en algunos documentos y aseguran que no son suyas. Su abogado, Alberto Bona Equiza, explicó que sus clientes comenzaron a “sospechar” que algo estaba pasando cuando les empezaron a llegar correos de diferentes proveedores reclamándoles el dinero y al ir al banco descubrieron que no había cuenta alguna con el número CIF de la agrupación.

"Me debe 13.000 euros"

La denuncia de la comisión de fiestas no será la única. La empresa DFM Producciones, que llevó la contratación de la orquesta Vendetta Show, Tribaluxe y el grupo Electroduendes, va a poner el caso en manos de sus abogados. A su responsable, Rubén Arnal, le debe 13.000 euros, cantidad que ha tenido que adelantar a los artistas y que lleva meses reclamando. “El problema es que no da señales de vida, no contesta”, subraya.

Según dice, no haber recibido el dinero más de ocho meses después de las actuaciones “no es normal”. “Como mucho se hace a 30 días o a 90 en el caso de los ayuntamientos”, matiza. En este tiempo les ha hecho “algún pago”, pero “sigue faltando mucho dinero”. “Tengo todas las pruebas: el contrato firmado por él, los justificantes… Le hemos ido sacando el dinero como hemos podido. Le mandabas una factura de 7.000 euros y te ingresaba 3.000. La excusa era que no le llegaba con la subvención. Para mí que todo se debe a una malísima gestión. Nos ha dejado en bragas”, lamenta Arnal.

Jorge S. R. tampoco habría pagado a los grandes grupos que actuaron aquel mes de septiembre. “Nos debe en torno al 20% del caché”, cuenta el mánager de uno de ellos. En su caso, el ‘modus operandi’ ha sido idéntico. “Hemos podido cobrar una parte, pero falta otro poco. Le escribía por Whatsapp preguntándole cuándo iba a pagar y al principio me decía que estaba pendiente de la subvención, pero desde hace mes y medio no me contesta a los mensajes. El otro día, sin saber todo esto, escribí a la junta para recordarles que seguíamos igual”, agrega.

Recibir el ‘adelanto’ tampoco fue fácil, ya que no lo abonó hasta finales de noviembre. “Costó cobrarlo. Tardó”, reconoce.