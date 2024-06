Ideas para que los más pequeños disfruten del verano en Zaragoza: de colonias a teatro

El verano está a la vuelta de la esquina y con él, una infinidad de ideas para aprovechar al máximo estos días de vacaciones. Desde planes refrescantes de piscina, hasta coger la maleta para ir al pueblo o a la playa. Pero si eres de los que se quedan en Zaragoza y buscas un plan alternativo, la capital aragonesa acoge propuestas innovadoras aptas para todas las edades y gustos.

Para los más pequeños, existen todo tipo de colonias, campus deportivos o talleres dirigidos especialmente a las familias que necesiten conciliar. No obstante, también están destinados a aquellos que busquen diversión y disfrute para estos meses sin colegio que, a veces, pueden hacerse algo pesados.

Etopía ofrece unos campamentos relacionados con la tecnología y el mundo científico para niños de entre 6 y 15 años. A través del juego, profundizarán en conceptos como la robótica, la imagen digital, el mundo del gaming, técnicas cinematográficas o laboratorios científicos y además inspirarán y motivarán a estos jóvenes. Las actividades tendrán lugar durante seis semanas consecutivas, del 24 de junio al 26 de julio y del 2 al 6 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00, con opción de madrugadores.

Las colonias de verano 'Diver Camp' impartidas por la 'Fundación Acuario de Zaragoza por la biodiversidad' imparte este año un proyecto innovador enfocado en la educación, conservación y el descubrimiento de la naturaleza de la manera más divertida y exclusiva. Los más pequeños de entre 6 y 12 años podrán disfrutar de actividades, talleres educativos y conocerán los ecosistemas de los 5 ríos más importantes del mundo, durante la última semana de junio, la primera y la segunda de julio y la primera de septiembre.

Además, varios centros aragoneses se suman a la iniciativa 'Abierto por vacaciones' que impulsan la organización de actividades en centros de infantil, primaria y educación especial en periodos no lectivos para ayudar a la conciliación de las familias. Los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón podrán solicitar su participación en la web oficial del gobierno.

Siguiendo con ideas dedicadas a menores, del 1 al 12 de julio y del 1 al 15 de agosto se celebra el verano en 'Casiopea', una escuela activa del Ayuntamiento de Zaragoza, ubicada en el camino Torre Vargas, 18, en Montañana. Los más pequeños podrán disfrutar de un espacio respetuoso de juego y de experimentación. Además, habrá sesiones recreativas y pueden escogerse únicamente semanas individuales en horario de 8.30 a 15.00.

A pocos kilómetros del centro de Zaragoza, en la Granja Escuela La Torre de Miralbueno, los pequeños desde los 3 hasta los 13 años podrán disfrutar de animales de la granja, de un huerto en plena naturaleza y de distintas actividades para conocer el medio rural. Hay distintos turnos de lunes a viernes de 9 a 16.30 con opción de madrugadores.

Que los niños se diviertan aprendiendo inglés es una de las opciones más buscadas por los padres. English Summer Fun by Kids&Us es una forma de divertirse durante el verano mezclando el inglés con actividades como juegos, bailes o manualidades. Durante cinco semanas del mes de junio y julio los niños de 3 a 12 años podrán aprender en el Estadio Miralbueno El Olivar de este curso ambientado en diferentes temáticas como Japón o el Antiguo Egipto. Otra opción impulsada por la academia 'Best Way' es el campamento de verano que se realizará en las piscinas Las Balsas con juegos infantiles, juegos de agua, talleres y manualidades y actividades al aire libre. Las actividades serán en la piscina, en las pistas de deporte y en espacios verdes para jugar al aire libre, mesas en sombra y espacio cubierto para las mañanas más frescas o los posibles chaparrones veraniegos.

Los jóvenes o los adultos suelen tener más problemas a la hora de encontrar ideas para amenizar la temporada estival. Una buena idea es darse un chapuzón en las distintas piscinas de la capital aragonesa o en las playas de la Expo.

Más allá de eso, como diría Platón, "si buscas bien, encontrarás" y en Zaragoza hay talleres muy interesantes aptos para todas las edades con los que disfrutarás y aprenderás al mismo tiempo.

Un clásico del verano zaragozano, con esta 17 º edición, es el taller de cine 'Un perro andaluz' destinado a adolescentes de entre 13 y 18 años. Allí, los jóvenes podrán ponerse en la piel de un verdadero director de cine y aprender las diferentes fases de la creación de una película. Será entre el 1 y el 12 de julio en horario de 9.30 a 12.30 en el Centro Cívico Delicias.

Teatro para todas las generaciones

El Teatro de la Estación acogerá durante el mes de julio distintos talleres para todas las edades en los que se profundizará en ciertos aspectos esenciales del arte escénico y se darán a conocer técnicas teatrales que resultarán fundamentales para los amantes de la interpretación.

Para los más pequeños, 'Jugando al Teatro' es la propuesta perfecta. Del 1 al 5 de julio de 11.30 a 14.00 podrán aprender asuntos relacionados con la expresión, la espontaneidad o la imaginación, mezclados con el desarrollo de la voz o el cuerpo. Los mismos días que este curso, pero en horario de 19.00 a 22.00, se impartirá 'Momento a momento. Emoción y relación'. Allí, aquellas personas inscritas se introducirán en un mundo de creatividad y sensibilidad, partiendo de la relajación y la imaginación, para convertirse en verdaderos actores creativos.

El taller más reflexivo es 'El conflicto como motor teatral. En busca de la transformación'. Del 8 al 12 de julio de 19.00 a 20.00, las personas interesadas intentarán responder a preguntas como: ¿Qué haría un personaje si pudiera cambiar su final? ¿Podríamos entender el teatro como un ensayo de la vida real? ¿Te has planteado que pasaría, si como espectador/a pudieras cambiar lo que ocurre encima del escenario? Para los que sepan o quieran saber la respuesta deberán apuntarse hasta tres días antes del curso en el Teatro de la Estación.

La comedia y el teatro muchas veces van de la mano. 'Teatro de varietés, cabaret y comedia musical', tendrá lugar la semana del 15 de julio en horario de 19.00 a 22.00. Los apuntados podrán vivir de cerca el mundo de los varietés, el cabaret, el music-hall y la comedia musical y, además, podrán conocer los entresijos del mundo de las variedades.