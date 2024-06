Cazan a dos falsos okupas al intentar allanar una casa en Zaragoza: "Nos ha echado nuestra familia"

Las cámaras de seguridad con la que cuentan varios municipios aragoneses están demostrando ser especialmente útiles a la hora de resolver delitos, de ahí que cada vez sean más los alcaldes que piden permiso para instalarlas a la Delegación del Gobierno. Uno de los primeros en acudir a la tecnología para garantizar la seguridad de sus vecinos fue el Ayuntamiento de Tauste, que ha ido ampliando progresivamente su circuito de videovigilancia hasta contar con alrededor de medio centenar de cámaras repartidas por sus calles. Una de ellas sirvió para identificar el pasado domingo a una joven pareja cuando, presuntamente, intentaba colarse en una vivienda.

Según fuentes consultadas por este diario, los agentes de la Policía Local vieron en la pantalla a estos jóvenes en actitud sospechosa. Eran en torno a las 23.30, hora a la que no es habitual ver tránsito de viandantes por plaza del Dance. En un momento dado, estas personas se desplazaron en dirección hacia la calle de López de Arbizu. Y como hay una cámara en esta zona, decidieron enfocarlos para ver qué hacían. Pero no fueron muy lejos. De hecho, se detuvieron en la puerta de un unifamiliar y empezaron a hacer a movimientos extraños.

La central envió una patrulla para investigar lo que ocurría. Pero cuando los municipales llegaron a la vivienda, allí no había nadie: ni dentro, ni fuera. De lo que sí se percataron es de que alguien había tratado de entrar a la fuerza, puesto que habían roto el cristal y habían forzado la cerradura. La Policía Local hizo una batida por la zona y no tardó en localizar a los sospechosos. Al explicarles que los habían visto por las cámaras tratando de allanar una vivienda, estos trataron de justificarse: “Nos han echado nuestra familia y estábamos buscando dónde pasar la noche”, explicaron a los agentes.

Al comprobar que se trataba de dos vecinos del pueblo perfectamente identificados, los funcionarios les abrieron diligencias penales, en principio, por un delito de tentativa de robo con fuerza, pero no llegaron a detenerlos. Será ahora el juzgado de instrucción que se haga cargo del caso quien los cite a declarar.

La Policía Local de Alagón y una vecina del municipio sorprendieron el pasado mes de marzo a otras dos personas cuando merodeaban por los alrededores de la casa de la mujer. Como luego comprobaron los agentes, estos individuos portaban una cizalla de gran tamaño, una pata de cabra y material para forzar la puerta y colarse en el domicilio. A estos se les abrieron diligencias por varios delitos contra la propiedad.