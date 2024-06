Natalia Chueca pide un PP fuerte en Europa para frenar las "barbaridades" del PSOE

Bajo un sol de justicia, cientos de aragoneses se han dado cita en la calle Moret de Zaragoza para asistir al mitin que ofrecen el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón. La alcaldesa Natalia Chueca, la anfitriona, ha mostrado si apoyo a Borja Giménez Larraz y ha defendido la importancia de votar al PP, "el único que pude frenar las barbaridades del PSOE".

Chueca ha recalcado que, un año después de las elecciones, en el PP mantienen los mismos principios mientras que otros "no pueden decir lo mismo". “Había que comprar el poder, mentir a los españoles, a los que se dijo que nunca sacarían adelante la ley de amnistía, y obedecer a los líderes independentistas que lideraron el acto terrorista", ha reprochado.

A Núñez Feijóo, la alcaldesa le ha agradecido que no haya cambiado sus principios. En el ámbito local, Chueca ha defendido que Zaragoza "está de moda" y es una "ciudad que funciona muy bien y mejora mes a mes".

Ha citado, a modo de ejemplo, que los zaragozanos "cada vez tienen más calidad de vida". También ha recordado que la capital aragonesa ha captado 119 millones de fondos europeos, y solo Madrid supera la cifra que ha alcanzado.

Chueca se ha mostrado muy crítica con el PSOE. En su opinión, una cosa es "lo que dice" y otra lo que hace, pues "no es lo mismo gobernar que tener el poder". En su opinión, Sánchez ha comprado el poder pero no gobierna. "No ha presentado ni unos Presupuestos Generales del Estado, ni ninguna ley útil para los españoles. Solo ha podido sacar adelante la ley de amnistía, corrupta e infame, el precio que está pagando para ser presiente de España", ha reprochado.

En el ámbito internacional, Chueca ha criticado que Sánchez ha tenido tiempo de "montar incendios internacionales con Argentina y con Israel" para que no se hable de "corrupción, de Koldo y de su familia".

En el mitin también ha intervenido el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, que ha reiterado que votar al PP el próximo 9 de junio es votar por un “futuro seguro”. Y ha puesto el énfasis en la “libertad, la igualad y la justicia” con las que se elaboró la constitución española, un legado que ha destacado está “en riesgo” por las decisiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Las elecciones europeas, hoy más que nunca son clave. Nos afectan a todos en nuestra vida diaria”, ha destacado y, entre otras cuestiones, ha puesto como ejemplo la preocupación que le trasladan los agricultores por la gestión de la Política Agraria Común (PAC). “Nuestro presidente Jorge Azcón ha cambiado el rumbo de la comunidad con inversiones históricas en apenas un año, pero necesitamos que Europa también se una a esos esfuerzos”, ha apostillado.