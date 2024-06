Condenado un empresario zaragozano por estafar a una granja de gallinas de Murcia

Fue contratado para reformar una granja avícola en Murcia. Sin embargo, y a pesar de haber recibido un anticipo de 4.000 euros y de que él había enviado allí unas ventanas que debía instalar, no llevó a cabo el trabajo. Eusebio M. C., empresario afincado en la localidad zaragozana de Novallas, ha sido condenado esta semana por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza a una pena de nueve meses de cárcel por un delito de estafa. Aunque inicialmente se enfrentaba a una pena de hasta seis años de prisión, el acuerdo al que llegaron las partes y su reconocimiento de los hechos facilitaron una rebaja significativa en el castigo.

De hecho, no llegará a estar entre rejas. La condena ha sido suspendida por un periodo de dos años con la condición de que durante ese tiempo no vuelva a delinquir. La sentencia incluye también una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 4.000 euros y una multa de 8.000 euros para la empresa de la que Eusebio M. C. es titular. Había un segundo acusado, la persona que inicialmente figuraba como propietario de esa sociedad limitada. Sin embargo, fue absuelto tras demostrar que un año antes de la estafa le vendió al ahora condenado el 100% de las participaciones sociales.

La víctima, cuyos intereses han sido defendidos durante el proceso judicial por la abogada María Luisa López Jiménez, contactó con Eusebio M. C. a través de un anuncio que encontró en un portal web. Su intención era renovar el equipamiento interior de su granja especializada en la producción de huevos de gallina. Según consta en el escrito de acusación, tras varias conversaciones telefónicas y después de que el condenado se desplazase incluso hasta el lugar para estudiar a fondo el trabajo que debía hacer, éste presentó el 4 de mayo de 2021 a través de un correo electrónico un presupuesto por importe de 10.890 euros que, en el caso de ser aceptado, exigía el pago por adelantado de 4.000 euros, cantidad que el perjudicado satisfizo dos días después con una transferencia bancaria.

En las semanas posteriores, el empresario avícola solicitó al acusado en varias ocasiones explicaciones por la tardanza en el inicio de los trabajos. En un primer momento, Eusebio M. C., a través de mensajes de texto, se excuso alegando que estaba soportando en ese momento un gran volumen de trabajo. Sin embargo, desde finales de julio la comunicación se cortó por completo, lo que llevo al que era su cliente a denunciar la situación.