Nuevos pasos en la negociación del pacto-convenio del Ayuntamiento de Calatayud

La renovación de los documentos del pacto de funcionarios y del convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Calatayud sigue en un avance paulatino con pequeños pasos en el proceso. Desde octubre que se retomó el proceso de negociación, según ha podido saber HERALDO, se han dado hasta seis encuentros en los que la actividad principal ha sido repasar punto por punto las condiciones que quedaron caducadas, tras dos prórrogas, en 2019. En este tiempo, las conversaciones han sufrido distintas demoras, incluida la ruptura del diálogo a finales de 2022.

"Se ha negociado sobre la vuelta a las 35 horas, cuestiones como los días por enfermedad o de las ayudas sociales de los trabajadores, la promoción interna y la carrera tanto horizontal como vertical, que vienen marcadas por ley", reconoce el concejal responsable de Personal, Héctor Sarriá (PP). Desde los últimos compases del pasado año, incide se han estado valorando las aportaciones tras su negociación o lo que indica la normativa. De un mes a esta parte están pendientes de confeccionar un borrador definitivo con el que ir "a la última negociación y la firma", puntualiza Sarriá.

Es precisamente la tardanza en la entrega de ese texto provisional lo que genera malestar e incertidumbre entre los representantes de los trabajadores, concretamente en el comité de empresa. "No se ha dado todavía una negociación como tal, porque se ha estado revisando la redacción para actualizarla a la situación de hoy. Ese borrador iba a estar en 1 ó 2 semanas, pero ya ha pasado más de un mes", valoran desde este órgano. En este sentido, temen que esta dilación vaya a más y recuerdan que la falta de estos textos "merma derechos" y genera "inseguridad jurídica".

"Estamos a las puertas del verano, hay tribunales, luego vendrán las ferias… Es un asunto muy relevante y parece que el equipo de gobierno no le dé la importancia que tiene", indican las mismas fuentes del comité. Sarriá sí asume en que estos días hay actos relacionados con las bolsas de empleo y procesos de contratación, el Departamento ha tenido que priorizar esos temas por encima del convenio. A este respecto, desde el comité valoran que "no es una razón" y plantean que "si el área no está bien dimensionada o estructurada es otra cosa".

En el caso de la junta de personal, David García, de Csif, coincide en que el proceso "se está dilatando más de lo necesario y más de lo deseable". "Hay una sensación generalizada de malestar entre los trabajadores y más en puntos como las 35 horas semanales, las subidas de nivel y los pluses", detalla García. Asimismo, incide en que desde la propia junta y desde el sindicato que encabeza, confían en que "después de tanto tiempo se atiendan las peticiones de los trabajadores".

Hasta el momento, ninguna de las partes se aventura a poner una fecha posible para la firma definitiva.