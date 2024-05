El médico de Zaragoza condenado a 29 años por abusar de 32 mujeres no pasará ni un día en la cárcel

El médico del Servicio Aragonés de Salud (Salud) que fue condenado a 29 años de prisión por abusar de 32 mujeres a las que besó o tocó los pechos sin ninguna justificación clínica no pasará ni un solo día entre rejas. Un acuerdo económico previo al juicio con la mayoría de las víctimas garantizó al galeno una sentencia que podía evitar su ingreso en el centro penitenciario de Zuera. Y aunque dos de las pacientes de las que abusó han peleado desde el primer día por desbaratar los planes del acusado, la Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de dictar un auto que ha supuesto para ellas un auténtico jarro de agua fría. Porque si en octubre del año pasado el tribunal tumbó sus recursos y confirmó la sentencia, ahora acaba de dar también validez legal a la suspensión de la pena.

Los hechos que sentaron en el banquillo a Florentino González Hernández, ahora ya jubilado, se produjeron entre mayo de 2020 y abril de 2021, cuando ejercía de médico de familia en el ambulatorio de Ricla, primero, y en el centro de salud Parque Goya II de Zaragoza, después. Además de por los abusos sexuales, 26 consumados y otros seis en grado de tentativa, el Juzgado de lo Penal número 2 condenó al médico a una multa de 1.080 euros por otro delito de intrusismo. Porque como él mismo reconoció al pactar la sentencia de conformidad, hizo creer a las víctimas que estaba capacitado y titulado para hacer exploraciones mamarias, cuando en realidad no era así.

Las víctimas con las que el médico cerró el acuerdo económico pusieron varias condiciones para no oponerse a la suspensión de la pena. O lo que es lo mismo, para que el acusado no entrara en prisión. La primera, que indemnizara a todas las mujeres de las que abusó. La segunda, que cumpliera 250 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. La defensa, a cargo de la letrada Claudia Melguizo, aseguró que su cliente cumpliría ambos requisitos, compromiso que sirvió para que la Fiscalía tampoco se opusiera a la medida de gracia.

La Fiscalía llegó a pedir 61 años de cárcel

El Ministerio Público llegó a pedir inicialmente casi 61 años de prisión para Florentino González Hernández, aunque también es cierto que la ley fijaba en un máximo de seis años y medio la condena que le podía imponer el juez. Sin embargo, al saber que la mayoría de las víctimas querían pasar página y no tener que revivir en el juicio su dramática experiencia, la Fiscalía se mostró proclive al acuerdo que evitaba al médico el ingreso en la cárcel de Zuera.

La pregunta que se harán muchos profanos en leyes será: ¿cómo puede evitar la cárcel alguien que ha sido condenado a una pena de 29 años? Por extraño que parezca, es posible. La clave radica en el castigo individual que se impuso al galeno por cada uno de los 32 abusos que confesó: un año de prisión por cada uno de los 26 delitos consumados y seis meses por cada tentativa. La pena de ninguno de estos delitos superaba por tanto los dos años de cárcel, límite que establece el artículo 80 del Código Penal para poder solicitar la suspensión de una pena privativa de libertad. Argumento que la defensa supo aprovechar para conseguir su propósito, evitar el presidio a un galeno que ya está jubilado.

Cabe recordar que cuando se condena a alguien por varios delitos, la ley dice que el tiempo máximo de cumplimiento es el triple de la pena mayor. Y como en este caso el castigo más elevado era un año de prisión, el médico nunca podría estar más de tres años entre rejas.

No podrá volver a delinquir en cinco años

No conformes con los argumentos esgrimidos por el juez para conceder la medida de gracia al acusado, las dos víctimas que no quisieron firmar el acuerdo decidieron acudir de nuevo a la Audiencia Provincial para que anulara al menos el beneficio de la suspensión de la pena. Pero la Sección Tercera no ha hecho ahora otra cosa que avalar la decisión del titular del Juzgado de lo Penal número 2.

El tribunal reconoce que la suspensión de la ejecución de una pena “no es un derecho del penado en sentido propio, sino que se trata de una facultad discrecional” que la ley otorga al juez o tribunal sentenciador. Pero sentada esta premisa, la Audiencia de Zaragoza considera que en el presente caso se cumplen los requisitos legales para concederla.

“En el presente caso, no hay razones para prever que el ejecutado pudiera cometer nuevos delitos, de hecho, no consta que los hubiera cometido con anterioridad ni con posterioridad a los hechos enjuiciados”, dicen los magistrados de la Sección Tercera. Eso sí, recuerdan al condenado que en caso de volver a delinquir en un plazo de cinco años quedaría anulada de forma automática la suspensión del castigo y acabaría en la cárcel de Zuera.