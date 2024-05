El Ayuntamiento de Zaragoza cierra 2023 con 63 millones de saldo de dudoso cobro y otros 2,5 de facturas sin pagar

Las salud financiera del Ayuntamiento de Zaragoza progresa adecuadamente. Es lo que refleja la evolución de algunos de los principales indicadores económicos, actualizados ahora en la Cuenta General de 2023, que se ha aprobado este viernes de forma inicial en una Comisión extraordinaria de Hacienda. La liquidez general es del 0,71, el endeudamiento por habitante ronda los 1.008 euros, el endeudamiento ajeno es de un 0,29 y el periodo medio de proveedores se situó en 20,54 días, mejorando en todos los casos los resultados obtenidos en 2022, 2019 y 2015.

Hasta los 2.211 millones de euros ascendía a 31 de diciembre de 2023 el activo no corriente, que corresponde a los bienes y derechos que tiene desde hace más de un año, entre los que se incluye el inmovilizado material, el intangible, el patrimonio público de suelo y las inversiones financieras. Supone el 94% del total del activo. Para el inmovilizado no financiero, se constituyó en 2023 un grupo de trabajo para racionalizar y valorar el inventario municipal. En el inmovilizado no financiero, destacan tres millones por la ampliación de capital social en la sociedad de economía mixta Los Tranvía de Zaragoza y los 24 millones de La Nueva Romareda SL.

El activo corriente al finalizar 2023 era de 138 millones de euros, de los que 104, casi tres cuartas partes, correspondían a los deudores.

Aumenta el patrimonio neto

El patrimonio neto, que representa el 71% del pasivo total, se ve incrementado al crecer los ingresos tributarios (de 385 a 402 millones) y las transferencias y subvenciones (de 371 a 416 millones) y disminuir, al mismo tiempo, el gasto en suministros y servicios exteriores (de 153 a 133 millones).

El pasivo exigible alcanzó al cierre del año pasado 670 millones, un 29% del pasivo total, lo que implica que de cada 100 euros invertidos en el activo, 29 se tienen que financiar. La deuda municipal pasó en 2023 de 602 a 497 millones de euros. En el pasivo corriente baja de 208 a 198 por la reducción de la deuda estatal y un menor importe en los acreedores pendientes de pago.

¿Facturas en los cajones?

Desciende, también, el saldo de la cuenta 41310, de acreedores pendientes de pago al cierre de 2023, que apenas llega a 2,5 millones de euros, una cifra similar a 2022, cantidad que queda muy lejos de los 9 y 11,6 millones que se registraron en 2020 y 2021, respectivamente.

En los indicadores de solvencia, la liquidez media se sitúa en 0,16, un poco por encima del rango de término medio (0,10-0,15), la liquidez a corto plazo en el 1,03 y la general se sitúa en el 0,71.

La liquidación del presupuesto

Las modificaciones de crédito hicieron que el presupuesto que se aprobó en 2023, de 895 millones, se disparara a 992 millones al acabar el año. El remanente de tesorería total, 102,7 millones, se quedó en 9,3 millones al descontar los 63,4 por saldos de dudoso cobro y 29,98 por exceso de financiación afectada. Se han ido minorando los saldos de dudoso cobro, ya que los derechos de ejercicios cerrados pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2023 eran 112 millones, frente a los 122 millones del ejercicio anterior.

La ejecución del presupuesto de ingresos llegó al 88%, un 1,14% más que en 2022 (casi 10 millones). En los capítulos 1 y 2, de impuestos directos e indirectos, se registran aumentos del 7% (de 255 a 272 millones) y del 19% (de 31 a 37 millones), respectivamente. En este incremento, influyó, y de forma notable, el Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). La sentencia del TC que declaró inconstitucional la regulación del impuesto en octubre de 2021, hizo que se pasara de contabilizar derechos reconocidos netos por 35 millones en 2021, a registrar solo 5 millones en 2022 y a contabilizar 24 en 2023. A finales del año pasado, solo quedaban por devolver 2,3 millones.

En el presupuesto de gastos, la ejecución llegó al 90,32%. En el capítulo 2, el de gastos y servicios corrientes (380 millones), el más elevado fueron los 78 millones de euros del autobús urbano. En el capítulo 6, que corresponde a inversión, se ejecutó el 53% del crédito definitivo, creció un 40% respecto a 2022 (pasa de 53 a 74 millones) y la principal inversión fue la compra de autobuses eléctricos. En amortización de deuda (capítulo 9), se recortó un 7% interanual, al pasar de 48 a 44,9 millones.

El primer paso para la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento y su sector público 2023 se ha dado en el Ayuntamiento este viernes. Cuando se apruebe de forma definitiva, los órganos fiscalizadores podrán entrar en su valoración, según ha explicado la concejala de Hacienda, Blanca Solans. A partir de ahora, se abre un periodo de exposición pública de 15 días y, tras el trámite de alegaciones, volverá a la comisión de Hacienda para que en la versión consolidada se pueda aprobar y someterse a la aprobación definitiva en pleno. El debate político se llevará a cabo cuando regrese la Cuenta General de 2023 a la Comisión de Hacienda.