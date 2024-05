Una “mala interpretación” de las palabras y gestos de una joven lo llevan al banquillo por violación

Él mantiene que malinterpretó las palabras y los gestos de la joven y entendió que sí quería tener sexo. Ella asegura que esa noche sintió un cansancio “como nunca había sentido” y que el cuerpo no le respondía, estado que atribuye a que “probablemente” le dieron alguna “sustancia” que le impidió reaccionar. De una u otra forma, hubo unas relaciones sexuales que el primero mantiene que fueron consentidas y, la segunda, a la fuerza.

Francisco Javier C. G. defendió este jueves su inocencia ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza que lo juzgó por un delito de agresión sexual por el que la Fiscalía y la acusación particular, a cargo de Carmen Senra, solicitan siete años de prisión. Su abogado, Íñigo Monforte, pide la absolución.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2022. El acusado y un amigo estuvieron de bares en el Casco y en uno de ellos trabajaba la chica, a la que recogieron al cerrar el local. Francisco Javier C. G. y ella se conocían de haberse visto alguna vez y el tercer joven en cuestión era amigo de los dos. Como era tarde, ella les ofreció quedarse en su casa y les preparó el sofá cama del salón para que durmieran los dos juntos. Al llegar, el acusado le pidió un whisky con hielo y la acompañó a la cocina, donde le preparó la bebida y ella tomó un vaso de agua. Luego estuvieron un rato hablando los tres en el salón.

“De pronto empecé a sentirme muy cansada y les dije que me iba a mi habitación. Al cabo de un rato, él llamó a mi puerta y me dijo si podía dormir conmigo. Como estaba fuera de combate le dije que sí y, al poco, empezó a tocarme. Le dije que no quería, le aparté la mano, y le repetí que me dejara. El insistió y volví a decírselo varias veces más, pero él siguió. Intenté quitármelo de encima pero no podía. No pude defenderme más. Nunca me había sentido así”, reiteró la chica ante el tribunal. Añadió que terminó quedándose dormida y cuando se despertó y fue “consciente” de lo que había pasado se sintió “mal” y “sucia” y, muy enfadada, le pidió que se marchara, algo a lo que el acusado era remiso pero que terminó haciendo.

Sin embargo, el acusado relató lo sucedido de manera distinta. Admitió que se metió en su cama, pero con autorización de ella y que cuando el amigo se dio cuenta de que estaban juntos, tocó la puerta, preguntó si todo estaba bien y al recibir una respuesta positiva, cerró y se marchó a su casa.

Añadió que luego se quedaron dormidos muy pronto y al rato él se despertó con la joven dormida con la cabeza apoyada en su pecho. Él lo interpretó como un acercamiento y comenzó a acariciarla. “Es cierto que ella me dijo: ‘para, que si no te vas al sofá’, pero yo seguí porque siguió acercando su cuerpo al mío”, relató. “No lo vi como una negativa por su parte y mantuvimos relaciones consentidas”, reiteró. Reconoció que cuando terminaron y ella volvió del baño su actitud había cambiado y, enfadada, le exigió que se fuera.

“Me dijo que por mi culpa el otro amigo no le contestaba los mensajes. Estaba muy enojada y me dio miedo”, declaró. Añadió, casi llorando, que luego supo que lo había denunciado por agresión y que se quedó tan afectado que desde entonces, dos años después, no ha mantenido contacto con ninguna mujer.

Mientras, la joven manifestó que esa misma mañana le contó lo ocurrido al amigo de ambos y a una amiga y luego lo denunció ante la Policía porque tenía claro que había sucedido algo que no quería y que ella no pudo impedir. Contó que pasó miedo porque, además, no usó preservativo y se vio obligada a medicarse para evitar tanto un posible embarazo como una enfermedad de transmisión sexual. También la joven está en terapia psicológica desde entonces.

Durante la vista oral, las médicas forenses que la examinaron indicaron que no presentaba lesiones genitales y que en los análisis de sangre y orina no detectaron alcohol, drogas o psicofármacos. Señalaron que durante su carrera profesional no se han encontrado con ningún caso de sustancias de sumisión, como la llamada burundanga, pero creen que cuando se toma la amnesia que produce es total.

También compareció la psicóloga que atendió a la denunciante durante dos años. Explicó que cuando sucedieron los hechos presentaba un sintomatología ansiosa compatible con lo que relataba y con haber vivido una situación traumática. Señaló que la joven tenía diagnosticado un trastorno límite de personalidad, lo que provoca en determinadas personas reacciones impulsivas y luego pueden mostrar arrepentimiento.

Por su parte, la doctora Dolores Serrat, profesora de Medicina Legal en la Universidad de Zaragoza y médico forense en excedencia, expuso que quienes tienen este tipo de trastornos son inestables emocionalmente, experimentan cambios repentinos de humor, son vulnerables al estrés, tienen miedo a la soledad y necesitan sentirse queridos. En su informe, a petición del abogado defensor, señaló que, en su opinión, en este caso confluyeron la “confusión” en la interpretación por parte de Francisco Javier C. de un inicial consentimiento para estar en la misma cama y luego de un rechazo que para él “no fue evidente”, seguido de un “profundo” cambio de humor y “arrepentimiento” de la chica al día siguiente.